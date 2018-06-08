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Hollanda hayvancılık sektörü firmaları Bursa'da

FİNANS HABERLERİ  | 08.06.2018 17:22 | Son Güncelleme

BTSO Meclis Başkan Yardımcısı Murat Bayizit: - "Hollanda ile ilişkilerimizi geliştirmek adına bu etkinlik büyük bir fırsat" - Hollanda Büyükelçiliği Tarım Müşaviri Jaap Satter: - "Bursa'ya Hollanda'da bulabileceğiniz en iyi 12 firma temsilcisini getirdik. Bu şirketlerin tamamı süt ve süt ürünleri ve hayvancılık alanlarında faaliyet gösteriyor"

Canlı hayvan ve hayvansal ürünler ihracatında dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alan Hollanda'da bu sektörde faaliyet gösteren bir grup firmanın temsilcisi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ev sahipliğinde düzenlenen organizasyon kapsamında Bursalı firmalarla ikili iş görüşmeleri yaptı.

BTSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği Tarım Ofisi koordinasyonunda Türkiye'ye gelen Hollanda hayvancılık sektörü ticaret heyeti, Odanın organizasyonunda Bursalı firmalarla bir araya geldi.

BTSO Meclis Başkan Yardımcısı Murat Bayizit, buradaki konuşmasında, Bursa'nın tarım ve hayvancılık sektöründe Türkiye'nin önde gelen şehirlerinden biri olduğunu ifade etti.

Bursa'da yılda ortalama 500 bin ton süt ve 10 bin ton kırmızı et üretimi yapıldığını belirten Bayizit, hayvancılık sektörünün rekabetçiliğini artırmayı ve firmaların küresel pazardan daha fazla pay almalarını sağlamayı hedeflediklerini bildirdi.

Tarım ve hayvancılık sektöründe ticaret hacmi 150 milyar avroyu aşan Hollanda'nın Bursalı firmalar için önemli bir pazar olduğuna dikkati çeken Bayizit, "Hollanda ile ilişkilerimizi geliştirmek adına bu etkinlik büyük bir fırsat. Şehrimizdeki yatırım olanaklarını yerinde görmeleri ve yeni iş bağlantılarını araştırmaları için Hollandalı firmalarımızı Bursa'da ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

- "En iyi 12 firma temsilcisini getirdik"

Hollanda Büyükelçiliği Tarım Müşaviri Jaap Satter da Türkiye'nin ekonomik anlamda çok büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirtti.

Bursa ile yeni ilişkiler kurabilmek amacıyla iş görüşmelerinde yer aldıklarını aktaran Satter, şunları kaydetti:

"Bursa'ya Hollanda'da bulabileceğiniz en iyi 12 firma temsilcisini getirdik. Bu şirketlerin tamamı süt ve süt ürünleri ve hayvancılık alanlarında faaliyet gösteriyor. Firmalarımız, makine ve ekipmandan genetik materyallere kadar bu sektörlerde ihtiyaç duyulan her türlü ürün ve hizmeti temin edebilecek kapasiteye sahipler. Bursalı firmalarla uzun vadeli ve sürdürülebilir ticari ilişkiler geliştirmeyi arzu ediyoruz."

Veepro Holland firmasını temsilen görüşmelere katılan ve ikili iş görüşmeleri sonrasında değerlendirmelerde bulunan eski Hollanda Tarım ve Dış Ticaret Bakanı Henk Bleker de Bursa ve çevresinin Hollanda açısından ilgi çekici bir bölge olduğunu ifade etti.

Bleker, "Türkiye'nin kaliteli ve verimli üretim için küçük ölçekli çiftçiliğe odaklanması gerekiyor. Hayvancılık sektörünün sürdürülebilirliği küçük ölçekli çiftliklerin desteklenmesinden geçiyor. Küçük ölçekli ve aile çiftliklerinin uygulamaları desteklenerek aşama aşama gelişmeleri sağlanmalı. Buradaki üretimin gıda zincirine dahil edilmesiyle de sektördeki gelişim hızlanacaktır." görüşünü aktardı.

Etkinliğe, TİGEM Genel Müdür Yardımcısı Halil İbrahim Özbayat ile 20'den fazla Bursalı firma katıldı.

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