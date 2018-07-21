"Hollanda ile ticari ilişkilerimizin güçleneceğine inanıyoruz"

İSTANBUL (AA) - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Hollanda İş Konseyi Başkanı Murat Özyeğin, "2017 yılında Türkiye’ye 1 milyar 768 dolarlık sermaye girişiyle Hollanda, ülkemizdeki en büyük yatırımcı ülke olma konumunu korumuştur. Geçtiğimiz süreçte yaşanan olumsuzluklara rağmen, ekonomik ilişkilerimizin bu ölçekte devam etmiş olması, önümüzdeki dönemde ticari ilişkilerimizin çok daha güçleneceğine dair inancımızı artırmaktadır." ifadelerini kullandı.

Özyeğin, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Hollanda Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye ile Hollanda arasındaki ilişkilerinin normalleşmesi üzerine yaptıkları açıklamalara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Özyeğin yaptığı açıklamada, DEİK/Türkiye-Hollanda İş Konseyi olarak, Türkiye ve Hollanda arasındaki ilişkilerin normalleşme sürecinde yaşanan olumlu gelişmelerden dolayı, iş dünyası adına büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"2017 yılında Türkiye’ye 1 milyar 768 dolarlık sermaye girişiyle Hollanda, ülkemizdeki en büyük yatırımcı ülke olma konumunu korumuştur. Geçtiğimiz süreçte yaşanan olumsuzluklara rağmen, ekonomik ilişkilerimizin bu ölçekte devam etmiş olması, önümüzdeki dönemde ticari ilişkilerimizin çok daha güçleneceğine dair inancımızı arttırmaktadır. Türkiye ve Hollanda Büyükelçilerinin eylül ayı gibi yakın bir tarihte atanmalarının öngörülmesini de çok olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Türkiye ve Hollanda ilişkilerinin normalleşmesiyle daha güçlü bir ekonomik iş birliği sağlanacak. 400 yıldan uzun süredir dostane ilişkiler sürdürmüş, ortak çıkarlara sahip iki ülkenin Dışişleri Bakanlarına bu süreçteki diplomasi yönetimlerinden ötürü şükranlarımı sunuyorum.”

