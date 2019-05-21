FİNANS

Hollanda'da Uluslararası Özel Etiket Ticaret Fuarı'nda Türk stantlarına ilgi

FİNANS HABERLERİ  | 21.05.2019 19:24 | Son Güncelleme

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet İmer Özer: - "Fuarda yaklaşık 815 metrekarelik stantla 57 milli katılımcı kozmetik, temizlik ve gıda alanındaki firmalar ve bireysel katılımcılar ile toplam 99 Türk firması bulunuyor" - Amsterdam Başkonsolosu Engin Arıkan: - "Bu kadar çok sayıda başarılı firmamızı ve geniş Türkiye pavyonunu Amsterdam’da görmek bizim için gurur verici"

AMSTERDAM (AA) - Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da düzenlenen Uluslararası Özel Etiket Ticaret Fuarı'nda Türk stantları büyük ilgi gördü.

Türkiye Ekonomi Bakanlığının desteğiyle İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinin (İKMİB) organize ettiği Türk stantlarında özel etiketli Türk ürünleri tanıtıldı.

Fuara, İKMİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet İmer Özer ve Türkiye'nin Amsterdam Başkonsolosu Engin Arıkan katıldı.

İKMİB Başkan Yardımcısı Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl olduğu gibi fuardaki Türk stantlarına bu yıl da yoğun ilgi olduğunu ve bunun her sene arttığını söyledi.

Fuara sadece profesyonellerin geldiğine dikkat çeken Özer, "Bu anlamda az kişiyle görüşüp öz kişiyle sonuca giden bir fuar. İKMİB olarak çok yoğun talep aldığımız bir fuar. Hatta yer bulup yetişemiyoruz bile. O anlamda her firmanın verimli sonuçlar aldığını hem duyuyoruz hem de görüyoruz." dedi.

Özer, Türk firmalarının fuarda 11 yıldır aynı pavyonda bulunduğunu belirterek, "Bulunduğumuz pavyon herkesin bildiği ve Türkiye'yi aradığı bir pavyon. Yaklaşık 815 metrekarelik stantla 57 milli katılımcı kozmetik, temizlik ve gıda alanındaki firmalar ve bireysel katılımcılarla toplam 99 Türk firması bulunuyor. Umarım her firma için olumlu dönüşler olur fuar neticesinde." ifadesini kullandı.

Amsterdam Başkonsolosu Arıkan da "Firmalarımızın ortak özelliği hepsinin dünyaca ünlü markalar için üretim yapan firmalarımız olması. Fuarda geniş bir bölüm Türkiye pavyonu olarak düzenlenmiş durumda. Bu kadar çok sayıda başarılı firmamızı ve geniş Türkiye pavyonunu Amsterdam'da görmek bizim için gurur verici." değerlendirmesinde bulundu.

Arıkan, fuarın tüm Türk firmaları için verimli geçmesini diledi.

Bugün açılan fuar, yarın da devam edecek.

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Anahtar Kelimeler:
Amsterdam Başkonsolosu Engin Arıkan Ekonomi Bakanlığı Hollanda Mehmet İmer Özer

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