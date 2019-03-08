Hollandalı kadın çiftçilerden Türk meslektaşlarına övgü

DENİZ ÇİÇEK - Türkiye'de çeşitli temaslarda bulunan Hollandalı kadın çiftçiler, ziyaretleri kapsamında tanışma fırsatı buldukları Türk meslektaşlarının çalışmalarını överken, karşılaştıkları manzaradan etkilendiklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından kabul edilen Hollandalı kadın çiftçiler, Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki tarım işletmelerini de ziyaret etti.

Hollandalı kadın çiftçiler, sebze fidesi üretimi yapılan bir işletmede incelemede bulundu. Çiftçiler, burada tohum ekimi, fide üretimi ve seracılık hakkında bilgi aldı. Heyetin ikinci durağı ise Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ödüle layık görülen İsmet Ünlü isimli kadın üretici oldu. Çiftçiler, Ünlü'ye ait hayvancılık işletmesini gezdi, süt verimi, fiyatları hakkında bilgi aldı. Hollandalı çiftiler ardından Beypazarı havucunun ayıklandığı bir tesisi ziyaret etti.

Çiftçi Carla Evers temaslarına ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, "Türkiye'nin tarıma bu kadar değer verdiğini burada anladım. Türkiye çiftçileriyle gurur duyuyor ve destek veriyor. Çiftçilerle görüştükten sonra bunu anladık. Hoşumuza giden kısım şu oldu; Türkiye'nin çiftçisine verdiği bir sürü destek var. Ülkemizde bu kadar çok destek programları yok. Türkiye'de daha fazla destek var." diye konuştu.