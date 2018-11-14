Hollanda'ya konfeksiyon ürünleri ihracatı yüzde 19 arttı

İZMİR (AA) - Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, Hollanda'ya yapılan konfeksiyon ürünleri ihracatının bu yılın ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19 artarak 828 milyon dolara ulaştığını bildirdi.

Sertbaş, yaptığı açıklamada, hazır giyim ve konfeksiyon sektörü temsilcilerinin Avrupa ülkelerini karış karış gezerek koleksiyonlarını tanıttıklarını belirtti.

Son olarak Hollanda'da Amsterdam Kingpins Fuarı'na katıldıklarını ifade eden Sertbaş, burada Hollandalı ithalatçıların yanı sıra Belçika ve Almanya'dan ithalatçılarla görüştüklerini aktardı.

Sertbaş, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin ocak-ekim döneminde Hollanda'ya konfeksiyon ürünleri ihracatı, 2017 yılının aynı dönemine göre yüzde 19'luk artışla 828 milyon dolara ulaştı. Hollanda'da 100'den fazla ithalatçıyla ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdik. Bu görüşmelerin sonuçlarını önümüzdeki süreçte alacağımıza inanıyoruz."

