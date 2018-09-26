FİNANS

"Home&Tex Fuarı'nda 500'den fazla marka bir araya geliyor"

FİNANS HABERLERİ  | 26.09.2018 13:20 | Son Güncelleme

CNR Holding İcra Kurulu Başkanı Ali Bulut: - "Home&Tex Fuarı'nda, 60'ın üzerinde ülkeden 30 bin üzerinde yerli ve yabancı alıcı, 500'den fazla marka ile bir araya geliyor ve ikili iş görüşmeleri gerçekleştiriyor" - "Fuarda, katılımcılara yeni ürünlerini sergilenme, yeni pazarlar oluşturma, dünyaya açılma, ihracat hacmini geliştirme gibi birçok olanak sağlıyoruz"

İSTANBUL (AA) - CNR Holding İcra Kurulu Başkanı Ali Bulut, "Home&Tex Fuarı'nda, 60'ın üzerinde ülkeden 30 bin üzerinde yerli ve yabancı alıcı, 500'den fazla marka ile bir araya geliyor ve ikili iş görüşmeleri gerçekleştiriyor." dedi.

CNR Holding kuruluşlarından İstanbul Fuarcılık ve Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TETSİAD) iş birliğiyle düzenlenen Home&Tex Fuarı, 26-29 Eylül'de, CNR Expo Yeşilköy'de düzenleniyor.

Fuarın açılışında konuşan Bulut, ev tekstili ve dekorasyon sektörünün ihracatını artırmak amacıyla Home&Tex Fuarı'nın bu yıl 6'ncısını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bulut, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fuarda, katılımcılara yeni ürünlerini sergilenme, yeni pazarlar oluşturma, dünyaya açılma, ihracat hacmini geliştirme gibi birçok olanak sağlıyoruz. Home&Tex Fuarı'nda, Rusya, Almanya, Fransa, İtalya, Kuzey Afrika, Türki Cumhuriyetler, Orta Doğu ve Körfez ülkeleri başta olmak üzere 60’ın üzerinde ülkeden 30 bin üzerinde yerli ve yabancı alıcı 500'den fazla marka ile bir araya geliyor ve ikili iş görüşmeleri gerçekleştiriyor."

Fuarda, perdeden döşemelik kumaşa, uyku ve yatak odası ürünlerinden dekorasyon ürünlerine, duvar kaplamalarından halı ve yer kaplamalarına kadar ev tekstili ile dekorasyonuna ait tüm ürünlerin bir arada sergilendiğini belirten Bulut, Denizli, Uşak, İzmir, Bursa, Ankara, Mersin, Antalya, Kayseri, Gaziantep ve Balıkesir başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında alım gruplarını fuarda özel olarak ağırladıklarını kaydetti.

Bulut, bu yıl, home story konumlamasıyla kapılarını açan Home&Tex, satın almacı, iş insanları, tasarımcı ve üreticileri, her eve bir hikaye yaratacak kombin oluşturma, kolay seçim ve tasarım seçebilme olanakları sunan ev tekstili ürünleriyle buluşturduklarının altını çizdi.

Bulut, şunları kaydetti:

"Dış ticaret firmaları, toptancılar, büyük perakende mağazalar, zincir mağazaların, hastane ve otellerin satın almacılarının yanı sıra iç mimarlar ve dekoratörlerin de ziyaretçi olduğu Home&Tex'te, Tasarımcı Namık Bademlioğlu'nun hazırladığı Ev Tekstili koleksiyonu, Tekstil Tasarımcıları Derneği standında ilk kez Home&Tex ziyaretçileri ile buluşuyor. Namık Bademlioğlu, Fatma Kaya, Melahat Ayvaz, Kübra Tuman, Cihan Gödel ve Refika Osman’ın döşemelik kumaştan hazırladıkları hazır giyim koleksiyonu Tekstil Tasarımcıları Derneği standında ilk kez sergileniyor. Ayrıca Home&Tex Fuarı'nda sektöre yön verecek seminer ve etkinlikler de düzenleniyor. Tekstil Tasarımcıları Derneği tarafından hazırlanan workshop alanındaki dokuma tezgahı ve dijital baskı makinesi ile ziyaretçiler ev tekstilindeki tasarım aşamalarını deneyimleme şansına erişiyor."

Yaklaşık 5 milyar dolarlık ev tekstili ticaretinin en önemli buluşma noktaları arasında olan Home&Tex, fuarı 35 bin metrekare alanda gerçekleştiriliyor. Fuarda 60'ın üzerinde ülkeden, 30 bin üzerinde yerli ve yabancı alıcı, 500'den fazla marka ile bir araya geliyor.

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CNR Holding CNR Holding İcra Kurulu Başkanı Ali Bulut Home&Tex Fuarı

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