Home&Tex Fuarı'nda tarih değişikliği

Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TETSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sami Aydın, İstanbul'daki Home&Tex Ev Tekstili ve Dekorasyon Fuarı'nı bu seneden itibaren eylül ayının son haftasında düzenleyeceklerini söyledi.

Bursa'da bir otelde düzenlenen "Ev Tekstil Sektörü Buluşması"nda konuşan Aydın, Türk ev tekstili algısını dünyada en iyi yerlere getirmeye çalıştıklarını belirtti.

Ev tekstili sektöründe bilinç ve anlayışın var olduğunu dile getiren Aydın, son 3-4 yılda yaşanan bazı sorunlar nedeniyle fuarcılık anlamında geriye düşüldüğünü ifade etti.

Home&Tex Fuarı ile ilgili birtakım değişikliklere gidildiğini aktaran Aydın, "Biz Home&Tex Fuarı'nı ilk açıldığı günden beri eylül ayının son haftası yapmak istiyorduk fakat takvim o kadar doluydu ki ancak bu yıl o tarihe alabilme şansımız oldu. Bu seneden itibaren Home&Tex Fuarımız eylül ayı itibarıyla devam edecek." dedi.

Aydın, son dönemde sadece tekstilde değil turizm ve benzer sektörlerde bazı sorunlar yaşandığını kaydetti.