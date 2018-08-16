FİNANS

Home&Tex Fuarı'nda tarih değişikliği

FİNANS HABERLERİ  | 16.08.2018 03:18 | Son Güncelleme

TETSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sami Aydın: - "Bu seneden itibaren Home&Tex Fuarımız eylül ayı itibarıyla devam edecek"

Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TETSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sami Aydın, İstanbul'daki Home&Tex Ev Tekstili ve Dekorasyon Fuarı'nı bu seneden itibaren eylül ayının son haftasında düzenleyeceklerini söyledi.

Bursa'da bir otelde düzenlenen "Ev Tekstil Sektörü Buluşması"nda konuşan Aydın, Türk ev tekstili algısını dünyada en iyi yerlere getirmeye çalıştıklarını belirtti.

Ev tekstili sektöründe bilinç ve anlayışın var olduğunu dile getiren Aydın, son 3-4 yılda yaşanan bazı sorunlar nedeniyle fuarcılık anlamında geriye düşüldüğünü ifade etti.

Home&Tex Fuarı ile ilgili birtakım değişikliklere gidildiğini aktaran Aydın, "Biz Home&Tex Fuarı'nı ilk açıldığı günden beri eylül ayının son haftası yapmak istiyorduk fakat takvim o kadar doluydu ki ancak bu yıl o tarihe alabilme şansımız oldu. Bu seneden itibaren Home&Tex Fuarımız eylül ayı itibarıyla devam edecek." dedi.

Aydın, son dönemde sadece tekstilde değil turizm ve benzer sektörlerde bazı sorunlar yaşandığını kaydetti.

Yurt dışından bazı müşterileriyle diyaloglarına değinen Aydın, şöyle konuştu:

"Bazı yurt dışından müşterilerime 'Neden Türkiye'ye gelmiyorsun?' şeklindeki soruma, 'Şirketim benim Türkiye'ye gelmeme izin vermiyor ve beni sigorta etmiyor' gibi birtakım ithamlarda bulunuyordu. Bunlar bizi çok üzüyordu. Geçen Almanya'nın da açıkladığı bu kısıtlamaları ortadan kaldırma noktasına geldiler. Bu yıl Türkiye'ye gelen turist sayısı belli. 30 milyar doların üzerinde bir gelir bekleniyor. Bu olayla hem döviz girdisi fazla olacak hem de gelen turist sayısı artacak."

Prof. Dr. Emre Alkin'in moderatörlüğünü yaptığı programda, CNR Holding İcra Kurulu Başkanı Ali Bulut, Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin ve Bursa Ticaret Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay da sektörle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

PARTNERHerkes 12 yaşında sanıyor ama gerçek çok başka!Herkes 12 yaşında sanıyor ama gerçek çok başka!
Bodrum'da 2018 turizm sezonu değerlendirildiBodrum'da 2018 turizm sezonu değerlendirildi
Bayram tatiline rastlayan emekli ödemeleri erkene alındıBayram tatiline rastlayan emekli ödemeleri erkene alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"Ev Tekstil Sektörü Buluşması" bursa

En Çok Okunan Haberler

ABD'den Türkiye'nin vergi kararına ilk yorum!

ABD'den Türkiye'nin vergi kararına ilk yorum!

ABD Başkanı Trump'a büyük şok! Bunu hiç beklemiyordu

ABD Başkanı Trump'a büyük şok! Bunu hiç beklemiyordu

Bayram tatiline rastlayan emekli ödemeleri erkene alındı

Bayram tatiline rastlayan emekli ödemeleri erkene alındı

Katar, Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım yapacak

Katar, Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım yapacak

İşte en iyi yerli telefonlar ve özellikleri

İşte en iyi yerli telefonlar ve özellikleri

Dövizdeki düşüş Kapalıçarşı ve Tahtakale'yi hareketlendirdi

Dövizdeki düşüş Kapalıçarşı ve Tahtakale'yi hareketlendirdi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bayram tatiline rastlayan emekli ödemeleri erkene alındı

Bayram tatiline rastlayan emekli ödemeleri erkene alındı

Katar, Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım yapacak

Katar, Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım yapacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'dan ABD mallarına boykot

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'dan ABD mallarına boykot

Bakan Berat Albayrak Twitter'dan duyurdu: Bu geceden itibaren aksiyon planımızı uygulamaya başladık

Bakan Berat Albayrak Twitter'dan duyurdu: Bu geceden itibaren aksiyon planımızı uygulamaya başladık

IMF Başekonomisti'nden Trump'ın yaptırım kararları ile ilgili çarpıcı açıklama!

IMF Başekonomisti'nden Trump'ın yaptırım kararları ile ilgili çarpıcı açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bodrum'da 2018 turizm sezonu değerlendirildi

Bodrum'da 2018 turizm sezonu değerlendirildi

Bayram tatiline rastlayan emekli ödemeleri erkene alındı

Bayram tatiline rastlayan emekli ödemeleri erkene alındı

Katar, Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım yapacak

Katar, Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım yapacak

Edirne'de tekstil fabrikası, enerjisini güneşten üretecek

Edirne'de tekstil fabrikası, enerjisini güneşten üretecek

FBK/Cantekin: Bankacılık dışı finans sektörünün aktif büyüklüğü 154.1 milyar liraya ulaştı

FBK/Cantekin: Bankacılık dışı finans sektörünün aktif büyüklüğü 154.1 milyar liraya ulaştı

Turkcell/Terzioğlu: Sorumluluk almaya hazırız

Turkcell/Terzioğlu: Sorumluluk almaya hazırız

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.