FİNANS

Honda CB1000R Türkiye’de

FİNANS HABERLERİ  | 05.06.2018 12:16 | Son Güncelleme

Honda, CB1000R 82 bin liraya Türkiye'de satışa sunuldu

İSTANBUL (AA) - Honda, spor naked ailesinin en güçlü ve en yeni üyesi olan CB1000R 82 bin liraya Türkiye'de satışa sunuldu.

Honda'dan yapılan açıklamaya göre, sahip olduğu yenilikçi özellikleri ve sıra dışı görünümü ile öncüsünden farklılaşan Yeni CB1000R, ileri teknolojisi ve üst düzey performansı ile yollara çıkıyor.

Görünebilir plastik parçaların sayısının olabildiğince azaltıldığı yeni modelde geçmiş yıllardaki Cafe Racer geleneğine gönderme yapmak üzere daha fazla krom yüzeylere yer veriliyor.

Radyatör ve hava filtresi kutu koruyucularında kahverengi tonlarında alüminyum kullanılırken, motor gövdesi, silindir kafaları, zincir taşıyıcısında döküm alüminyum devreye giriyor.

CB1000R'ın aydınlatma sisteminde de LED teknolojisi kullanılıyor. Yuvarlak ön far nal şeklinde bir aydınlatma birimi ve iki adet reflektörden oluşurken, stop lambası ışık şeritleriyle son derece zarif ve modern bir görünüm sergiliyor.Ön far çerçevesi ile aynı parlak renge sahip olan T formlu gösterge paneli şık tasarımı kadar okunaklı yapısıyla da dikkat çekerken kontak anahtarı depo üzerinde konumlandırılıyor.

Öncüsüne oranla 12 kg daha hafif olan CB1000R, dolu depo ile 212 kg ağırlığa sahip. Ağırlık merkezi 5 mm artan yeni CB1000R, yüzde 49 ön ve yüzde 51 arka ağırlık dağılımının da katkısıyla daha dinamik ve atak bir sürüş sunuyor.

Sele yüksekliği 5 mm artarak 830 mm'ye ulaşan yeni Honda CB1000R'ın rahat oturma pozisyonunu 12 mm daha geniş ve 13 mm daha yüksek konumlandırılan gidon desteklerken yanları girintili yakıt deposu formu diz mesafesini rahatlatıyor ve daha fazla hareket alanı sunuyor.

Yeni Mono-Backbone çelik iskelet, Showa Upside Down Big Piston ön çatal ve Showa tek amortisörlü (Monoshock) salıncaklı arka teker bağlantısı gibi gelişmiş teknik yapıyı Radial konumlu fren sistemi, ABS ve 190’lık arka lastik gibi detaylar tamamlıyor.

CB1000R'ın tamamen elden geçirilen dört silindirli motoru da 20 PS’lik bir artışla 145 PS güç üretir hale getirildi. Sürüş keyfinin en çok yaşatıldığı orta devirlerdeki tork üretimi yüzde 5 oranında iyileştirilirken, vites oranları kısaltılan şanzımanın da katkısıyla ortaya çok daha sportif ve çok daha atak bir sürüş karakteristiği çıkıyor.

Assist/Slipper debriyaj gücün daha etkin bir şekilde aktarılmasına imkân tanırken, CB1000R ilk üç viteste 130 km/s hıza ulaşabiliyor. Yapılan iyileştirmeler sayesinde motor 10500 d/d’da 145 PS/107 kW maksimum güç ve 8250 d/d'da 104 Nm maksimum tork üretiyor.

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Anahtar Kelimeler:
CB1000R Honda

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