FİNANS

Honda Civic'de Ekim ayı kampanyası

FİNANS HABERLERİ  | 08.10.2018 15:28 | Son Güncelleme

Honda'nın Ekim ayı kampanyası kapsamında, Civic Sedan ve Civic Hatchback'lerde Ekim ayı boyunca geçerli olacak 30 bin lira kredi kullanımına 12 ay için yüzde 0 faiz, 50 bin lira kredi kullanımına ise 24 ay için yüzde 1,49 faiz fırsatı sunuluyor

İSTANBUL (AA) - Honda'nın Ekim ayı kampanyası kapsamında, Civic Sedan ve Civic Hatchback'lerde Ekim ayı boyunca geçerli olacak 30 bin lira kredi kullanımına 12 ay için yüzde 0 faiz, 50 bin lira kredi kullanımına ise 24 ay için yüzde 1,49 faiz fırsatı sunuluyor.

Honda'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Honda Civic Sedan ve Civic Hatchback modellerinde Ekim ayı kampanyası başladı.

ODD verilerine göre 2018 yılının Ağustos ve Eylül aylarında en çok satılan model olan Honda Civic'e Ekim ayında sahip olmak isteyenlere kampanya kapsamında özel faiz fırsatları sunuluyor.

Bu çerçevede Ekim ayı boyunca Honda Civic Sedan ya da Hatchback alımlarında 30 bin lira kredi kullanımına 12 ay vade ile yüzde 0 faiz, 50 bin lira kredi kullanımına ise 24 ay vade ile yüzde 1,49 faiz imkanı sağlanıyor.

Yeni dizel otomatik seçeneği ile segmentinde en çok tercih edilen modellerden biri olan Civic'te benzinli, LPG'li, turbo ve dizel olmak üzere 4 farklı motor sunuluyor.

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Anahtar Kelimeler:
Civic Sedan Honda

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