FİNANS

Honda, F1 motoruyla Red Bull'a destek verecek

FİNANS HABERLERİ  | 19.06.2018 11:44 | Son Güncelleme

Halihazırda Formula 1'de yarışan Scuderia Toro Rosso'nun resmi motor tedarikçisi olan Honda, 2019 yılından itibaren Red Bull takımına da motor üretecek

İSTANBUL (AA) - Japon otomobil üreticisi Honda, Formula 1 takımlarından Red Bull ile motor tedariki konusunda anlaşma imzaladı.

Honda'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, Red Bull Racing takımı ile imzaladığı anlaşma ile birlikte Formula 1’de motor desteği verdiği takım sayısını ikiye çıkardı. Scuderia Toro Rosso ile devam eden iş birliğinin yanına Red Bull’u da ekleyen Honda, 2019 yılından geçerli olmak üzere Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda start alacak olan Aston Martin Red Bull Racing takımına da motor üretecek.

Takımlardan gelecek talepler doğrultusunda isteğe özel olarak geliştirilecek motorlar, birbirlerinden farklı teknik özelliklere sahip olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Honda Başkanı Takahiro Hachigo, imzalanan anlaşma kapsamında, Formula 1’de yarışan iki önemli takımın motor tedarikçisi olmaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını belirtti.

Scuderia Toro Rosso ile sürdürdükleri iş birliğinin yanına şimdi de Red Bull ailesini eklediklerini bildiren Hachigo, şunları kaydetti:

"2019 yılından itibaren Aston Martin Red Bull Racing takımına da Formula 1'de sahip olduğumuz yüksek teknolojiyi yansıtan en yeni motorlarımızı tedarik edeceğiz. Bir sezonda iki takıma hizmet vererek eskiye oranla 2 kat data toplama şansına erişeceğiz. Hem Toro Rosso hem de Red Bull Racing ile birlikte çalışarak oluşturduğumuz bu güçlü ortaklıklar sayesinde, şampiyona ve yarışlarda her zaman lider olma hedefimize bir adım daha yaklaşmış olacağız."

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Anahtar Kelimeler:
Formula 1 Red Bull

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