FİNANS

Honda Motosiklet bayilerinde MotoGP heyecanı yaşanacak

FİNANS HABERLERİ  | 17.05.2019 10:53 | Son Güncelleme

Motor sporları tutkunları, MotoGP 2019 Dünya Şampiyonası'nın 5’inci ayağı olacak Fransa'daki yarış için Honda'nın İstanbul, Ankara, İzmir ve Eskişehir'deki motosiklet bayilerinde olacak

İSTANBUL (AA) - Motor sporları tutkunları, MotoGP 2019 Dünya Şampiyonası'nın 5’inci ayağı olacak Fransa'daki yarışı 19 Mayıs 2019 Pazar günü saat 14.00'te Honda'nın İstanbul, Ankara, İzmir ve Eskişehir'deki motosiklet bayilerinde beraber yaşayacak.

Honda'dan yapılan açıklamaya göre, motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu olan MotoGP'nin Fransa Grand Prix'sinde yaşanacak yarış heyecanı Honda'nın İstanbul'daki Esengül, Güngör ve Doğu&Batı, Ankara'daki Tansoy, İzmir'deki Yükseliş ve Eskişehir'deki Özmert bayilerinde motor sporları hayranları için yayınlanacak.

MotoGP'de sezonun 5. yarışı olacak Fransa Grand Prix'si 4,2 kilometre uzunluğundaki Le Mans Pisti’nde gerçekleştirilecek.

Sezonun 4. yarışı olan İspanya Grand Prix’inde birinci olan Repsol Honda takımının İspanyol pilotu Marc Marquez, Fransa Grand Prix’sinde de pilotlar sıralamasındaki liderliğini korumaya çalışacak.

MotoGP'nin Fransa Grand Prix’sine motor sporları tutkunları ile birlikte ekran başında tanıklık etmek isteyenler Honda Motosiklet bayilerinde bir araya gelecek.

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