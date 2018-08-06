Honda'dan ağustos ayına özel kampanya

İSTANBUL (AA) - Honda Civic Sedan ve Honda Civic Hatchback modellerinde ağustos ayı boyunca müşterilere uygun faiz oranlı yeni kredi fırsatları sunuluyor.

Honda'nın açıklamasına göre, her ihtiyaca ve tarza yönelik modelleri ile geniş bir müşteri kitlesine hitap eden Civic ailesinde ağustos boyunca 35 bin TL kredi kullanımına 15 ay vade ve 0,99 faiz oranı uygulanıyor.

Markanın amiral gemisi olan Civic modeli, temmuzda satışa çıkan dizel otomatik seçeneği ile segmentinde en çok tercih edilen modellerden biri olmaya devam edecek. Tüm dünyada sadece Türkiye'deki Honda fabrikasında üretilen Civic Sedan Dizel, sessizliği, performansı ve yakıt ekonomisi ile standartların dışında değerler sunuyor.

Yeni dizel motorla birlikte en geniş motor çeşitliliğini sunan model olan Civic’te, benzinli, LPG’li, turbo ve dizel olmak üzere 4 farklı motor sunuluyor.

