Honda'dan eylül kampanyası

İSTANBUL (AA) - Honda’nın Civic sınırlı sayıdaki Civic Sedan ve Civic Hatchback modelleri için eylül ayına özel kampanyası, faiz indirimi ile devam ediyor.
Honda'dan yapılan açıklamaya göre, Honda’nın sınırlı sayıdaki Civic Sedan ve Civic Hatchback modelleri için eylül ayı sonuna kadar sürecek olan kredi kampanyasında faiz indirimi yapıldı.
Honda, otomobilini yenilemek isteyenlere 30 bin lira kredi kullanımına 15 ay vade ve yüzde 0,99 faiz oranı uyguluyor.
Honda Civic Sedan, geniş motor seçeneği ile hem ekonomi hem de performans arayan tüketicilerin beklentilerini karşılayacak modeller sunuyor. 1.5 lt 182 PS gücündeki motoru ile Türkiye’de üretilen Civic Sedan RS ise müşterilerin yüksek performans taleplerini karşılıyor.
Ayrıca 1.6 litre 125 PS motoru ile konfor, performans ve yüksek ekonomi sunan Civic Sedan modeli düşük kullanım maliyetleri ile dikkat çekerken, 100 km’de sadece 3.4 litre yakıt tüketen dizel motor seçeneği Honda teknolojisinin geldiği noktayı gösteriyor.
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