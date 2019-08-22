FİNANS

Honda’dan scooter modellerine özel ÖTV indirimi

FİNANS HABERLERİ  | 22.08.2019 12:26 | Son Güncelleme

Honda’dan scooter modellerine özel ÖTV indirimi

İSTANBUL(AA) - Honda,scooter segmentinde yer alan Activa S, Spacy Alpha ve PCX125 modelleri için Ağustos ayı boyunca nakit alımlarda ÖTV indirimi sağlıyor.

Honda'dan yapılan açıklamaya göre, ağustos ayı boyunca Activa S, Spacy Alpha ve PCX125 scooter modellerinde ÖTV Bizden kampanyası sunuyor.

Honda’nın nakit alımlarda liste fiyatı üzerinden ÖTV indirimi sağladığı kampanyası kapsamında; Activa S modeline 11 bin 300 TL’lik, Spacy Alpha modeline 12 bin 600 TL’lik, PCX125 modeline ise 16 bin 750 TL’lik fiyatı ile sahip olunabiliyor.

Düşük yakıt tüketiminin yanı sıra dayanıklılık, kolay kullanım ve konforu bir arada sunan Honda scooter modelleri, gelişmiş özellikleri ile de dikkat çekiyor. Honda’nın scooter modellerine sahibi olmak isteyenler, Ağustos ayı boyunca Honda motosiklet bayilerine giderek ÖTV indirim kampanyasından yararlanabiliyor.

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Honda ÖTV indirimi

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