Honda/Kılıçer: Faiz indirdirimi oto satışlarını üç ayda yüzde 25-30 artırır

İlayda Kılıçay - Robert Bedendieck / İstanbul, 30 Eylül (DHA) - Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer, kamu bankalarının yerli otomobil alım kredilerindeki faiz indirminin, sektörde son çeyrek satışlarını yüzde 25-30 dolayında artıracağını söyledi ve "Üç aylık faiz indirimleri gerçekten bir can suyu niteliğinde oldu" dedi.

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank bireysel ve kurumsal müşterilerine yönelik yerli üretimi desteklemek amacıyla, Türkiye’de üretim yapan otomotiv markaları ile işbirliği gerçekleştirerek, taşıt kredisi kapmanyası başlattı. Üç banka, Türkiye'de üretim yapan otomotiv markalarının binek ve ticari araçlarının alımlarında kullanılacak kredilerde, 01 Ekim

