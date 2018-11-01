FİNANS

Hong Kong’dan sanal varlıklara yeni yasal düzenleme

FİNANS HABERLERİ  | 01.11.2018 17:15 | Son Güncelleme

Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu (SFC) yayınladığı yeni açıklamada, sanal varlıkların işlem gördüğü kripto para birimleri borsaları ve fon distribütörlerine yönelik regülasyon çerçevesini duyurdu.

Deniz Kılınç / İstanbul, 1 Kasım (DHA) - Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu (SFC) yayınladığı yeni açıklamada, sanal varlıkların işlem gördüğü kripto para birimleri borsaları ve fon distribütörlerine yönelik regülasyon çerçevesini duyurdu.
SFC, Ekim ayında yayınladığı bir araştırma raporunun ardından, kripto para birimleri ve diğer finans enstrümanlarının aynı kurallar altında regüle edilmesi gerektiğini duyurmuştu.
Hong Kong genelinde fonlar yoluyla sanal varlık alımlarının ve yatırımcıların lisanssız kripto para birimleri borsaları farkındalığının artmasının ardından harekete geçen SFC, internet sitesinde yayınladığı resmi açıklamada, sanal varlıkların yatırımcıların koruması açısından riskler barındırdığına dikkat çekti. Açıklamada, şu değerlendirmeler yer aldı:
“Sanal varlıklar, finansal istikrara maddi bir zarar vermemiş olsa da, regülatörler olarak söz konusu varlıkların yatırımcının korunması açısından çeşitli riskler barındırdığı görüşünü paylaşıyoruz. Bu risklere yönelik önlemler, düzenleyici affı, borsalarda gerçekleştiren eylemlerin kapsamı ve söz konusu eylemlerin yatırımcılar üzerindeki etkileri ve finansal ürün olarak kabul edilen sanal varlıkların regülasyona uygun olup olmaması gibi çeşitli alanlara ayrılıyor.”
SFC ayrıca yeni yasal düzenlemeler kapsamında, “menkul kıymetler veya vadeli sözleşme barındırmayan ve yalnızca sanal varlıklara yatırım yapan şirketlerin” Hong Kong genelinde söz konusu fon dağıtımı ve menkul kıymetler üzerinde işlem gerçekleştirme eylemleri için lisans almaları gerektiğini de ekledi.

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