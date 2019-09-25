Hong Kong’un iş insanları İstanbul’da iş dünyası ile bir araya geldi

Hong Kong ve Çin’in en etkin iş insanlarını bünyesinde barındıran ‘The Better Hong Kong Foundation’ üyeleri 23-28 Eylül arasında İstanbul ve Ankara’da Türk iş dünyası temsilcileri ve ilgili devlet yöneticileri ile bir araya geliyor. Hong Konglu iş insanlarına Hang Lung Properties Yönetim Kurulu Başkanı ve Better Hong Kong Vakfı Başkanı Ronnie Chan liderlik ederken yapılan toplantılarda Türkiye’nin yatırım potansiyeli ve avantajları, yabancı sermaye girişi, vergilendirme koşulları, geçmişten günümüze Çin-Türkiye tarihi gibi bilgiler T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi yöneticileri tarafından paylaşıldı.

Esas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emine Sabancı Kamışlı toplantılarla ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye’nin stratejik konumuna ve yüzyıllardır medeniyetlerin buluşma noktası olduğuna dikkat çekerek Hong Konglu iş insanlarını ülkemiz potansiyelini keşfetmeye davet etti. Kamışlı, “Hong Kong’da Better Hong Kong Vakfı Başkanı Ronnie Chan ile başlayan dostluğumuz, 2 sene sonra İstanbul’da 30 kişi olarak genişledi. Temennim Hong Kong-Türkiye iş birliğinin katlanarak güçlenmesidir” dedi.

“İŞ İNSANLARI BİRBİRİNİ DAHA İYİ ANLADI”

Doğan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Arzuhan Doğan Yalçındağ toplantıda yaptığı konuşmasında “Ülkeleri yakınlaştıran ve ilişkileri güçlendirmede en önemli etken kurulan köklü dostluklardır. Hong Kong’dan ülkemizi ziyarete gelen heyetle iki gündür sürdürdüğümüz iş toplantıları, Türkiye, Hong-Kong ve Çin iş insanlarının birbirlerini daha iyi anlamalarına imkan verdi, dostluklarımızı güçlendirdi. İnanıyorum ki önümüzdeki dönemde burada başlayan ortak anlayış yeni iş fırsatları ve iş birliklerini beraberinde getirecek” dedi.