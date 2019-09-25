FİNANS

Hong Kong’un iş insanları İstanbul’da iş dünyası ile bir araya geldi

FİNANS HABERLERİ  | 25.09.2019 16:59 | Son Güncelleme

THE Better Hong Kong Foundation üyesi 30’a yakın iş insanı 5 günlük Türkiye ziyaretinde Türk iş dünyasının temsilcileriyle bir araya gelerek yatırım fırsatlarını inceledi.

Hong Kong’un iş insanları İstanbul’da iş dünyası ile bir araya geldi

İSTANBUL, (DHA) - THE Better Hong Kong Foundation üyesi 30’a yakın iş insanı 5 günlük Türkiye ziyaretinde Türk iş dünyasının temsilcileriyle bir araya gelerek yatırım fırsatlarını inceledi. Toplantılar Emine Sabancı Kamışlı, Arzuhan Doğan Yalçındağ, Revna Demirören, Ece Kurdoğlu ev sahipliğinde ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi desteğiyle gerçekleştiriliyor.

Hong Kong ve Çin’in en etkin iş insanlarını bünyesinde barındıran ‘The Better Hong Kong Foundation’ üyeleri 23-28 Eylül arasında İstanbul ve Ankara’da Türk iş dünyası temsilcileri ve ilgili devlet yöneticileri ile bir araya geliyor. Hong Konglu iş insanlarına Hang Lung Properties Yönetim Kurulu Başkanı ve Better Hong Kong Vakfı Başkanı Ronnie Chan liderlik ederken yapılan toplantılarda Türkiye’nin yatırım potansiyeli ve avantajları, yabancı sermaye girişi, vergilendirme koşulları, geçmişten günümüze Çin-Türkiye tarihi gibi bilgiler T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi yöneticileri tarafından paylaşıldı.

“TEMENNİM HONG KONG-TÜRKİYE İŞ BİRLİĞİNİN KATLANARAK GÜÇLENMESİ”

Esas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emine Sabancı Kamışlı toplantılarla ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye’nin stratejik konumuna ve yüzyıllardır medeniyetlerin buluşma noktası olduğuna dikkat çekerek Hong Konglu iş insanlarını ülkemiz potansiyelini keşfetmeye davet etti. Kamışlı, “Hong Kong’da Better Hong Kong Vakfı Başkanı Ronnie Chan ile başlayan dostluğumuz, 2 sene sonra İstanbul’da 30 kişi olarak genişledi. Temennim Hong Kong-Türkiye iş birliğinin katlanarak güçlenmesidir” dedi.

“İŞ İNSANLARI BİRBİRİNİ DAHA İYİ ANLADI”

Doğan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Arzuhan Doğan Yalçındağ toplantıda yaptığı konuşmasında “Ülkeleri yakınlaştıran ve ilişkileri güçlendirmede en önemli etken kurulan köklü dostluklardır. Hong Kong’dan ülkemizi ziyarete gelen heyetle iki gündür sürdürdüğümüz iş toplantıları, Türkiye, Hong-Kong ve Çin iş insanlarının birbirlerini daha iyi anlamalarına imkan verdi, dostluklarımızı güçlendirdi. İnanıyorum ki önümüzdeki dönemde burada başlayan ortak anlayış yeni iş fırsatları ve iş birliklerini beraberinde getirecek” dedi.

“TÜRKİYE’NİN POTANSİYELİNE İNANIYORUZ”

The Better Hong Kong Foundation İcra Kurulu Başkanı Ronnie Chan de görüşmelere ilişkin olarak, “Hong Kong yüzölçümü olarak belki ufak ama ticaret ve finans alanında dünyanın önemli bir merkezi. Türkiye’nin potansiyeline inandığımız için bugün buradayız. Bugün burada olmaktan ve Türkiye’nin gerek kültürel ve gerek ekonomik değerlerini keşfetmekten büyük memnuniyet duyuyorum” diye konuştu.

TÜRK İŞ İNSANLARINDAN BİLGİ ALDILAR

Yabancı konuklar düzenlenen toplantılarda Esas Holding, Doğan Holding, Fiba Holding, Demirören Holding, Arzum, Kalyon Grup, Limak, Netaş, ICBC Türkiye, Astaş Holding, TAB Gıda, Kordsa, Blu TV, Esas Ventures, Sanko Holding, Alarko Holding gibi Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin ve TOBB, DEİK, MÜSİAD, TÜGİAD, İSO gibi STK’ların yönetimleri ve yöneticileri ile temasta bulundu ve bilgi aldı.

Hong Kong’un iş insanları İstanbul’da iş dünyası ile bir araya geldi

PARTNER Fotoğraflarını gören hayrete düşüyor! Kimi isterse ona benziyor Fotoğraflarını gören hayrete düşüyor! Kimi isterse ona benziyor
Getir HAYTAP işbirliği ile sokak hayvanlarına sahip çıkıyorGetir HAYTAP işbirliği ile sokak hayvanlarına sahip çıkıyor
İSO/Bahçıvan: Kayıt dışı insan çalıştırmak en büyük medeniyet ayıbıİSO/Bahçıvan: Kayıt dışı insan çalıştırmak en büyük medeniyet ayıbı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Herkesin içinde olay ifşa! 'Göğüsleri ağzımdan çıkıyor'

Herkesin içinde olay ifşa! 'Göğüsleri ağzımdan çıkıyor'

Yüzlercesine yasak geliyor

Yüzlercesine yasak geliyor

EYT'liler için 3 faklı model

EYT'liler için 3 faklı model

Merkez Bankası Başkanı'ndan enflasyon ve faiz açıklaması

Merkez Bankası Başkanı'ndan enflasyon ve faiz açıklaması

Bankada parası olanlar dikkat!

Bankada parası olanlar dikkat!

İnternet bankacılığı kullananlar dikkat!

İnternet bankacılığı kullananlar dikkat!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
VakıfBank’tan TLREF endeksli sermaye benzeri tahvil ihracı

VakıfBank’tan TLREF endeksli sermaye benzeri tahvil ihracı

UNDP İklimce Sohbetler: Kirletmemeye ne zaman başlayacağız?

UNDP İklimce Sohbetler: Kirletmemeye ne zaman başlayacağız?

Getir HAYTAP işbirliği ile sokak hayvanlarına sahip çıkıyor

Getir HAYTAP işbirliği ile sokak hayvanlarına sahip çıkıyor

İSO/Bahçıvan: Kayıt dışı insan çalıştırmak en büyük medeniyet ayıbı

İSO/Bahçıvan: Kayıt dışı insan çalıştırmak en büyük medeniyet ayıbı

BTSO ve Niğde TSO işbirliği protokolü imzaladı

BTSO ve Niğde TSO işbirliği protokolü imzaladı

Isparta'da elma hasadı başladı; 750 bin ton rekolte bekleniyor

Isparta'da elma hasadı başladı; 750 bin ton rekolte bekleniyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.