FİNANS

Hopi ile mobil ödeme sahile indi

FİNANS HABERLERİ  | 07.06.2018 10:33 | Son Güncelleme

Cüzdansız alışveriş yapma rahatlığını Türkiye'nin en çok tercih edilen tatil rotasyonlarından Çeşme’ye taşıyan Hopi, Fly Inn Beach’te de üyelerine mobil ödeme kolaylığı sunuyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye genelinde 6 milyon üyesine avantajlı ve kişiselleştirilmiş alışveriş deneyimi sunan Hopi, 600’den fazla noktada kullanılan mobil ödeme özelliğini yaygınlaştırmaya devam ediyor.

Hopi'den yapılan açıklamaya göre, şu ana kadar 350 bin kişinin kredi kartını eklediği ve 550 bin mobil ödeme işleminin yapıldığı Hopi’de, mobil ödemeden geçen ciro ise 202 milyon TL oldu.

Alışverişlerin yüzde 10'unun mobil ödeme ile yapıldığı Hopi, Türkiye genelinde 600'den fazla noktada kullanılan mobil ödeme özelliğini sahile taşıdı. Hopililer artık Çeşme’nin en güzel plajlarından Fly Inn Beach’te de cüzdan arama derdi olmadan kolay ve güvenli bir şekilde ödeme yapabilecek.

Hopililer, Fly Inn Beach girişlerinde yüzde 10 Paracık, Fly Inn Beach içerisindeki yapacakları harcamalarda ise 300 Paracık’a kadar kazanma şansı buluyor. Hopililer, yazın vazgeçilmez eğlencelerinden Jet Ski, Kano, WakeBoard, Su Kayağı, Banana ve Ringo gibi su aktivitelerinde yapacakları 400 TL’lik alışverişlerde ise 30 paracık kazanıyor.

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