İSTANBUL (AA) - Hopi, Kurban Bayramı öncesi 9-20 Ağustos'ta geçerli olacak "Alışveriş Maratonu" kampanyası başlatıyor.
Hopi'den yapılan açıklamaya göre, kampanya, bayram öncesi perakende sektörüne hareketlilik getirecek ve bayram alışverişini avantaja dönüştürecek.
İlk kez yapılacak "Alışveriş Maratonu" kapsamında Boyner, Morhipo, Divarese, Que ve YKM markalarından 400 TL ve üzeri, Network, Beymen Club ve Wepublic markalarından 500 TL ve üzeri alışveriş yapanlar Hopi'den "100 Paracık" kazanacak. Hopililer kazandıkları "Paracıkları" tüm markalarda yapacakları 200 TL ve üzeri alışverişlerde istedikleri gibi harcayabilecek. 9-20 Ağustos döneminde geçerli olacak kampanya kapsamında hediye edilecek Paracık miktarı 5,5 milyonu bulacak.
\
- Paracıklar 6 kata kadar değerli
Hopi Genel Müdürü Onur Erbay, "Alışveriş Maratonu" boyunca hediye edilecek Paracık miktarının 5,5 milyona ulaşmasını beklediklerini aktararak, şunları kaydetti:
"Hopi, kullanıcılarının alım gücünü artırmaya devam ediyor. Bugüne kadar üyelerimize 252 milyon TL değerinde Paracık kazandırdık. Hopi'nin en büyük avantajlarından olan katlayarak harcama özelliği ile üyelerimiz Paracıklarını neredeyse yüzde 40 artı değerle harcadı. Alışveriş Maratonu da üyelerimize milyonlarca Paracık dağıtacağımız ve kazandıkları Paracıkları katlayarak 6 kata kadar değerle harcamalarını sağlayacağımız özel bir kampanya olacak. Sektöre sürdürülebilir bir fayda sağlamak için Alışveriş Maratonu'nun geleneksel hale getirilmesini planlıyoruz."
IMF'den önemli Türkiye açıklaması
Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin yeni fiyatı
Goldman Sachs'dan Türk bankalarına kur uyarısı
Borsa İstanbul Genel Kurul'u 31 Ağustos'ta toplanacak
Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (7 Ağustos 2018)
E-Ticaretin 9 Günlük Tatilden Beklentisi 1 Milyar TL
Edremit Körfezi'nde doluluk yüzde 100'e yaklaştı! Şimdiden yer kalmadı
Borsa haftaya düşüşle başladı
İçişleri Bakanlığı’ndan pasaport şerhi açıklaması
Son dakika! Ehliyet sınavında kağıt ve kalem dönemi sona erdi
Okuyucu Yorumları 0 yorum