FİNANS

HSBC: Çin ekonomisi 2019’da beklentilerin üzerinde büyüyecek

FİNANS HABERLERİ  | 09.04.2019 15:26 | Son Güncelleme

Deniz Kılınç / İstanbul, 9 Nisan (DHA)

Komadan çıkan insanlar neler yaşadıklarını anlattıKomadan çıkan insanlar neler yaşadıklarını anlattı
Turkish Cargo küresel pazarda büyümeye devam ediyorTurkish Cargo küresel pazarda büyümeye devam ediyor
CK Enerji Boğaziçi Elektrik’te e-Devlet dönemiCK Enerji Boğaziçi Elektrik’te e-Devlet dönemi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Nihat Atlı’nın başkanlığı düşürüldü!

Nihat Atlı’nın başkanlığı düşürüldü!

YSK Başkanı Sadi Güven'den yeni açıklama

YSK Başkanı Sadi Güven'den yeni açıklama

Duyan bankaya koştu! Rekor başvuru

Duyan bankaya koştu! Rekor başvuru

İflas eden yarım asırlık firma için önemli karar

İflas eden yarım asırlık firma için önemli karar

Günde 1 saat çalışıyor! Paraya para demiyor

Günde 1 saat çalışıyor! Paraya para demiyor

Beş ayın zirvesini gördü!

Beş ayın zirvesini gördü!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Dolarda dalgalanma!

Dolarda dalgalanma!

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Dolar güne hızlı başladı!

Dolar güne hızlı başladı!

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Turkish Cargo küresel pazarda büyümeye devam ediyor

Turkish Cargo küresel pazarda büyümeye devam ediyor

CK Enerji Boğaziçi Elektrik’te e-Devlet dönemi

CK Enerji Boğaziçi Elektrik’te e-Devlet dönemi

Pamukkale Turizm hakkında verilen iflas kararı bozuldu

Pamukkale Turizm hakkında verilen iflas kararı bozuldu

İstanbul Havalimanı'na tarihi taşınma sonrası iş ilanları da arttı

İstanbul Havalimanı'na tarihi taşınma sonrası iş ilanları da arttı

Mart’ta en çok dolar kazandırdı, BİST100 kaybettirdi

Mart’ta en çok dolar kazandırdı, BİST100 kaybettirdi

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Reform Paketi’nden beklenti büyük

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Reform Paketi’nden beklenti büyük

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.