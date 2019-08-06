HSBC ve Belçika vergi davasında uzlaştı

BRÜKSEL (AA) - HSBC'nin İsviçre'deki bireysel bankacılık birimi, Belçika'daki vergi yolsuzluğu davasında 294,4 milyon avro ödemeyi kabul etti.

Brüksel Savcılığı, HSBC İsviçre birimi hakkında kara para aklama ve vergi yolsuzluğuna aracılık yapma iddialarıyla açılan davada uzlaşı sağlandığını açıkladı.

Açıklamada, HSBC bankasının İsviçre biriminin yasa dışı faaliyetlerinin Belçika'da neden olduğu vergi kayıpları nedeniyle 294,4 milyon avro ödemeyi kabul ettiği belirtildi.

Savcılık ve banka arasındaki söz konusu uzlaşının Belçika mahkemesinde de onaylanması gerekiyor.

Belçika'da savcılık, 2013 yılında HSBC'nin söz konusu birimini organize vergi kaçakçılığı, belgede sahtecilik, kara para aklama ve finansal aracılık görevini yasa dışı kullanmakla suçlamıştı.

Banka, iddiaların ardından Belçika'daki uygulamalarını değiştirmişti.

