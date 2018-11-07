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HTTO İzmirli iş insanlarına "Hollanda'da iş yapma"yı anlattı

FİNANS HABERLERİ  | 07.11.2018 10:35 | Son Güncelleme

Hollanda ve Türkiye Ticaret Odası (HTTO), İzmir Ticaret Odası (İZTO) üyelerine, "Hollanda Ekonomisi, Hollanda Mali ve Hukuki Yapısı ve Hollanda İle İş Yapmak" konularını anlattı.

HTTO İzmirli iş insanlarına "Hollanda'da iş yapma"yı anlattı

İzmir, 7 Kasım (DHA) - Hollanda ve Türkiye Ticaret Odası (HTTO), İzmir Ticaret Odası (İZTO) üyelerine, "Hollanda Ekonomisi, Hollanda Mali ve Hukuki Yapısı ve Hollanda İle İş Yapmak" konularını anlattı.
İzmirli iş insanlarının yoğun bir katılım ve ilgiyle izledikleri toplantıya, İZTO Yönetim Kurulu Üyesi ve İzmir Hollanda Fahri Konsolosu Ahmet Oğuz Özkardeş, Avukat Gönül Kaya, Mali Müşavir Maurice De Clerque, HTTO İzmir Temsilcisi Mediha Keskin, HTTO Başkanvekili ve Green&Black Danışmanlık Genel Müdürü Adnan Büyükbilgin, HTTO Başkanı Ethem Emre ve Avukat Nevin Çelebi ve çok sayıda firma temsilcisi katıldı.
Büyükbilgin açılış konuuşmasında, HTTO’nun misyonunun, Hollanda ve Türkiye kuruluşları arasındaki ticari işbirliği olanaklarını geliştirmek olduğınu ve bunu gerçekleştirirken, hazır standart reçeteler sunmak yerine, kurumların mevcut teknolojik, yasal, finansal olanak ve koşullarını gözönüne alarak "win-win" esasına dayalı, duruma özgün optimal çözümler geliştirdiklerini ve önerilerde bulunduklarını belirtti.
Ticari aktivitelerini dış piyasalarda geliştirmek isteyen kurumların, başlıca iki konuyu çözümlemek zorunda olduklarının altını çizen Büyükbilgin, bu konuları şöyle özetledi:
"Birincisi hedeflenen pazar hakkında özellikle;
• Genel ekonomik ve politik görünüm
• Ticari ve yasal ortam
• Rekabet avantajı sağlayabilecek faktörler
• Olası imkanlar / teşvikler
• İşbirliği yapılabilecek inanılır ve güvenilir potansiyel partnerler
• Ölçümlenmiş ve değerlendirilmiş riskler hakkında inanılır ve güvenilir bir bilgi kaynağına sahip olmak.
"İkinci olarak da kuruluşların, uluslararası pazarlara açılırken karşılaştıkları sorunları çözümlemede, farklı kişi ve kuruluşlarla çalışmak zorunda kalmaksızın, oradan oraya savrulmadan, her an yanlarında bulabilecekleri ve kendilerine ihtiyaç duyuldukça, gereken her türlü konuda destek verebilen tek ve tutarlı bir işbirliği kuruluşu bulabilmek."
HTTO’nun da bu ihtiyaçlar nedeni ile ortaya çıktığını vurgulayan Büyükbilgin, HTTO’nun bünyesinde bulundurduğu değişik disiplinlerden çözüm ortaklarını koordine ederek, başvuran kuruluşlara gerekli konularda ve optimal şartlarda tek, tümleşik ve tutarlı bir arayüz olarak, koşullara en uygun ve güvenilir çözümleri, geliştirebildiğinin altını çizdi.
Türk iş insanları için Hollanda’nın bazı ekonomik, teknolojik ve finansal parametrelerini özetleyen Büyükbilgin, sunum ve konuşmasını "Uluslararası İşbirliği ve Teknoloji Transferi" ile bu konularda dikkat edilmesi gerekli kritik noktalara dikkat çekerek tamamladı.
HTTO bünyesinde yer alan çözüm ortaklarından ESJ Financial Engineering yöneticilerinden Hollandalı Mali Müşavir Maurice De Clerque de katılımcılara, Hollanda’nın yasal ve mali mevzuatı ile ilgili somut örnek olay ve uygulamalar da göstererek, bilgiler sundu. (Fotoğraflı)

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