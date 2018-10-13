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HTTO'dan İstanbul ve İzmir'de denizcilik sektörüne eğitim

FİNANS HABERLERİ  | 13.10.2018 10:29 | Son Güncelleme

Hollanda - Türkiye Ticaret Odası (HTTO), iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla, Türkiye’de bir dizi eğitim programlarına başlıyor.

HTTO'dan İstanbul ve İzmir'de denizcilik sektörüne eğitim

İstanbul, 13 Ekim (DHA) - Hollanda - Türkiye Ticaret Odası (HTTO), iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla, Türkiye’de bir dizi eğitim programlarına başlıyor.
İlki 15 Ekim Pazartesi günü İstanbul Teknopark’ta verilecek olan Denizcilik Sektörü Eğitim ve Seminer programı, 6 Kasım Pazar günü İzmir Ticaret Odası’nda devam edecek.
HTTO Başkanı Ethem Emre, 2013 yılında kurulan HTTO’nun amacını, "Her iki ülkede faaliyette bulunan ticari nitelikli / amaçlı, gerek kamu ve gerekse özel kuruluşlara, her iki ülke ile ilgili endüstriyel, teknolojik, ticari ve hukuksal konularda destek vermek ve böylece belirlemiş oldukları hedeflere ulaşmalarına katkıda bulunarak, Türk ve Hollanda iş dünyasına hizmet etmek" diye tanımladı.
Farklı sektörlerde faaliyetlerini sürdüren ticari kamu ve özel kuruluşların çalışmalarında, sektörel bilgi ışığında daha sağlam ve güçlü adımlar atmalarında, geniş iletişim ağları vasıtasıyla görüşmelerinde öncülük etmek ve karşılaştıkları sorunlara çözümler üretmek için çaba gösterdiklerini belirten Ethem Emre, süreç içinde uzun vadeli hedeflerinin dallarında uzman kişi ve kuruluşları bünyelerinde toplayarak, HTTO’yu global anlamda, ulusal kaynaklara dayalı bir marka haline getirmek olduğunu vurguladı.
İlgili eğitim / seminer konularını koordine eden HTTO Başkanvekili Adnan Büyükbilgin de, ürün ve hizmet üreten farklı kurum ve kuruluşlardaki deneyimlerini değerlendirmek amacıyla 2017 yılında "Green & Black Consulting HTTO'dan İstanbul ve İzmir'de denizcilik sektörüne eğitim

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