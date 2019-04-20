FİNANS

Huawei 28,5 saniyede bir telefon üretiyor

FİNANS HABERLERİ  | 20.04.2019 13:00 | Son Güncelleme

Çinli teknoloji şirketi Huawei, Shenzhen’deki yeni kampüsünün kapılarını basın mensuplarına açtı - Huawei'nin söz konusu merkezindeki üretim bandından 28,5 saniyede bir telefon çıkıyor

SHENZHEN (AA) - SEFA ŞENGÜL - Teknoloji devi Huawei, Çin'in Shenzhen kentindeki kampüsünde yer alan üretim tesisinde 28,5 saniyede bir akıllı telefon üretiyor.

Huawei, Songshan Lake’deki yerleşkesinin kapılarını basın mensuplarına açtı.

AA muhabirinin firma yetkililerinden edindiği bilgilere göre, akıllı telefon üretiminin yapıldığı bantlarda gelişen teknolojiyle verimlik ve hızda önemli ölçüde artış oldu.

Çin'in Shenzhen kentindeki 8,2 kilometrekarelik kampüsünde yer alan üretim tesisinde Huawei, 28,5 saniyede bir akıllı telefon üretimi gerçekleştiriyor.

Üretim tesislerinin yanı sıra malzeme laboratuvarlarında yapılan testlerde, cihaz ağırlıklarının azaltılması, paslanmaya karşı korunma, iletkenlik ve dayanıklılık testi gibi çalışmalar yürütülüyor.

Monaco'nun yaklaşık 4 katı büyüklüğündeki yerleşke farklı departmanlara ev sahipliği yapıyor.

Henüz iki bölümü tamamlanan yerleşke 4 ana alandan oluşuyor. Dünya genelinde 18 binden fazla çalışanı olan Huawei'nin 2018 yılında açtığı söz konusu kampüste yaklaşık 10 bin kişi çalışıyor.

- "Siber güvenlik alanında 240'tan fazla sertifikaya sahibiz"

Huawei Siber Güvenlik Birimi Müdürü Wang Jin, gezinin ardından yaptığı açıklamada, siber güvenlik alanında 240’tan fazla sertifikaya sahip olduklarını ifade etti.

Siber güvenlikte önceliğin sistematik risklerin belirlenmesi ve mahremiyetin korunması olduğunu aktaran Wang, Huawei sistemlerinin olumsuzluklara karşı tam donanımla korunduğunu kaydetti.

PARTNER Yaz aylarında sağlıklı bronzluk mümkün mü? Yaz aylarında sağlıklı bronzluk mümkün mü?
7'nci Halkla İlişkiler Çalışmaları Ödülleri sahiplerini buldu7'nci Halkla İlişkiler Çalışmaları Ödülleri sahiplerini buldu
TAV'ın Umman operasyonlarına mükemmellik ödülüTAV'ın Umman operasyonlarına mükemmellik ödülü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Huawei Ox Horn Shenzhen siber güvenlik

En Çok Okunan Haberler

Irak sınırından kahreden haber: 4 asker şehit!

Irak sınırından kahreden haber: 4 asker şehit!

Seksenler dizisi devam mı edecek? Flaş açıklama

Seksenler dizisi devam mı edecek? Flaş açıklama

3 kat fazla getiri sağlıyor! Büyük rağbet var

3 kat fazla getiri sağlıyor! Büyük rağbet var

Bakan Albayrak bankacılarla toplandı!

Bakan Albayrak bankacılarla toplandı!

O araçlara ceza yağacak

O araçlara ceza yağacak

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak?

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Yeni Reform Paketini, yapısal reform sürecinin ilk adımı olarak görüyoruz

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Yeni Reform Paketini, yapısal reform sürecinin ilk adımı olarak görüyoruz

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Dolarda dalgalanma!

Dolarda dalgalanma!

BMMG Türkiye'de bir ilki başardı

BMMG Türkiye'de bir ilki başardı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
7'nci Halkla İlişkiler Çalışmaları Ödülleri sahiplerini buldu

7'nci Halkla İlişkiler Çalışmaları Ödülleri sahiplerini buldu

TAV'ın Umman operasyonlarına mükemmellik ödülü

TAV'ın Umman operasyonlarına mükemmellik ödülü

CK Enerji Boğaziçi Elektrik, 'Temiz Bir Dünya' için 25 bin bez çanta hediye ediyor

CK Enerji Boğaziçi Elektrik, 'Temiz Bir Dünya' için 25 bin bez çanta hediye ediyor

Denizli'de sanayici anketi sonucu: 2019 zorlu geçecek

Denizli'de sanayici anketi sonucu: 2019 zorlu geçecek

Boyner’in ‘Çılgın Kelebek’ indirimi başlıyor

Boyner’in ‘Çılgın Kelebek’ indirimi başlıyor

KOSGEB’in KOBİ’lere destek projesi başvuruları 2 Mayıs’ta sona eriyor

KOSGEB’in KOBİ’lere destek projesi başvuruları 2 Mayıs’ta sona eriyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.