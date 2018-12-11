Huawei CFO'sunun kefalet duruşması bugün devam edecek

WASHINGTON (AA) - ABD’nin İran yaptırımlarını delmek için sahtekarlık yaptığı gerekçesiyle Kanada’da tutuklanan Çinli teknoloji şirketi Huawei'nin Mali İşler Direktörü (CFO) Mıng Vancou’nun Vancouver'da görülen kefalet duruşması bir kez daha hükümsüz sona erdi. Mıng’ın tutuksuz yargılanması konusunda karara varamayan Kanadalı Hakim William Ehrcke, duruşmanın üçüncü oturumunun bugün TSİ 21.00’de başlayacağını bildirdi.

Uluslararası kamuoyu ve piyasaların yakından izlediği kefalet duruşmasında, Mıng'ın avukatları müvekkillerinin mahkeme süresince Vancouver kentindeki evinde ikamet etmesi, belirli bir bölgenin dışına çıkmaması ve iki güvenlik firması tarafından üst düzey teknoloji araçlarıyla 7/24 gözetim altında tutulması teklifinde bulundu.

Avukatlar, Lions Gate Risk Management Group ve Recovery Science adlı güvenlik şirketlerine hizmetleri karşılığında Mıng'ın ödeme yapacağını ifade etti.

Ayrıca, Mıng'ın kocası Liu Şiaozong’un iki gayrimenkulünü ve 1 milyon Kanada dolarını teminat gösterip eşine kefil olduğunu bildiren avukatlar, Liu’nun mahkeme süresince karısının yanında olacağını da taahhüt etti.