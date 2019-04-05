Huawei Deneyim Mağazası yarın İstinye Park'ta açılıyor

"Şubat ayında İzmir MaviBahçe'de açtığımız ilk Deneyim Mağazamızın ardından ikinci mağazamızı İstanbul'da İstinyePark'ta hizmete açmanın heyecanını yaşıyoruz. İstinyePark Deneyim Mağazamızda tüketiciler başta Türkiye'de bugün satışa sunmaya başladığımız P30 Serisi olmak üzere tüm akıllı telefonlarımızı ve diğer ürünlerimizi konforlu bir ortamda daha yakından inceleme ve deneyimleme fırsatı bulacaklar. Son dönemde pazar payımızın yüzde 29,7'ye çıkması, Türkiye'nin Huawei'ye olan yoğun ilgisini göstermesi açısından bizim için önemli. İstanbullu tüketicilerin de İstinyePark mağazamıza büyük ilgi göstermesini bekliyoruz."

Deneyim mağazasında Türkiye'de yeni satışa sunulan yeni P30 Serisi ve tüm diğer Huawei ürünlerini basın mensupları tarafından yakından incelendi.

- "Huawei ürünlerini biraz daha detaylı bir şekilde tüketicilere sunmak istiyoruz"

Huawei Bölgeler Satış Direktörü Gökhan Tahtacı ise Huawei Deneyim Mağazası'nda Huawei ürünlerini biraz daha detaylı bir şekilde tüketicilere dijital ekranları kullanarak sunmak istediklerini belirtti.Tahtacı, "Bazı dijital ekranlarımızda kendi ürünlerimizin kendi arasında farklılaşan özelliklerini karşılaştırma şansını tüketicilerimize sunuyoruz." açıklamasında bulundu.

Tahtacı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Daha sonra bizim için çok önemli olan deneyim alanı dediğimiz bölümde ürünlerimizin özelliklerini, yavaş çekim özelliğini, 3D modelleme özelliği bununla birlikte ne kadar meyvede ne kadarlık kalori olduğunu gösteren özelliği burada müşterilerimize sunuyoruz. Mağazayı tasarlarken burayı gerçek bir fotoğrafçılık stüdyosundan esinlendik. Mağazada geniş açı ekran olarak tecrübe alanımız bununla birlikte düşük ışıkta fotoğraf çektiğinizde ürünümüzün fotoğraf performansını gösteren bir bölüm ve kendi fotoğrafınızı profesyonel bir biçimde çekecek bir bölüm koyduk."

