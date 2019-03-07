İSTANBUL (AA) - Huawei, Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC 2019) farklı senaryolarda tek bir pasif anten tarafından desteklenen tüm frekans bantları için maksimum konfigürasyona izin veren yüksek profilli antenlerini tanıttı.

Huawei açıklamasına göre şirket, Barselona’da düzenlenen MWC 2019’da en güçlü "1+1" antenlerinin yanı sıra, endüstrinin ilk 30 portlu anteninin, en küçük FDD 4T4R + TDD 8T8R birleştirilmiş anteninin ve ilk tam entegre geniş bantlı çok sektörlü antenlerinin tanıtımını gerçekleştirdi.

Organizasyon kapsamında tanıtımı yapılan ürünler, farklı senaryolarda tek bir pasif anten tarafından desteklenen tüm frekans bantları için maksimum konfigürasyona, 5G Massive MIMO konuşlandırması için yer ayırmaya ve anında 5G aktivasyonuna da izin veriyor.

Huawei, üç 5G anten platformu olan Münih platformu, Londra platformu ve Bangkok platformuna dayanarak, üç yüksek profilli anten ürününü piyasaya sürdü.

En küçük 30 portlu anten olan Münih platformu, 3 GHz bantlarda tam bant 4T4R dağıtımını ve her bir bandı kapsama alanında bağımsız ayarlamayı desteklerken, zengin spektrum kaynakları ve anten paylaşma senaryosuna sahip operatörler için de uygun bir çözüm olarak öne çıkıyor.