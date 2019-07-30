Huawei FreeBuds Lite Türkiye’de satışta

İSTANBUL (AA) - Huawei, yeni kablosuz kulaklık modeli Huawei FreeBuds Lite'yi satışa sundu.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, TWS (Gerçek Kablosuz Tasarım) tasarımı ile gerçek kablosuz teknolojiyi tüketiciye sunan Huawei FreeBuds Lite, dokunmatik kontrol, aktif gürültü önleme ve 12 saat kesintisiz çalma süresi ile çarpıcı sesi bir arada sunarak rakiplerinden ayrılıyor.

Karbon siyahı ve seramik beyazı renk seçeneklerini aerodinamik bir gövde yapısında birleştiren Huawei FreeBuds Lite, ister ofiste ister sporda olsun her türlü ortam ve durumda kullanılabilecek bir tasarım anlayışı sunuyor.

- Çift mikrofon ve aktif gürültü engelleme özelliği

Toplam 4 çift değiştirilebilir kulak ucu seçenekleri arasında spor yapanlar için de ekstra hafif, yumuşak, cilt dostu silikon formda olan kulak ucu bulunuyor. Kulak temas bölgelerindeki hava ve ses geçiren özel bölümler, steteskop etkisinden kaynaklanan rahatsız edici ses basıncını azaltırken, kulak içi terlemeyi de önleyerek konforlu bir kullanım sağlıyor. Her kulaklıkta bulunan çift mikrofon, hem kaliteli telefon görüşmesi deneyimi sunarken, aktif gürültü engelleme özelliği sağlıyor. Profesyonel Nano kaplamaya sahip tasarımı, egzersiz sırasında veya yağmurlu günlerde IPX4 dereceli günlük su ve ter direnci sağlıyor.