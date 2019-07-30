FİNANS

Huawei FreeBuds Lite Türkiye’de satışta

FİNANS HABERLERİ  | 30.07.2019 10:44 | Son Güncelleme

Huawei'nin yeni kablosuz kulaklık modeli Huawei FreeBuds Lite, kullanıcıların beğenisine sunuldu

İSTANBUL (AA) - Huawei, yeni kablosuz kulaklık modeli Huawei FreeBuds Lite'yi satışa sundu.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, TWS (Gerçek Kablosuz Tasarım) tasarımı ile gerçek kablosuz teknolojiyi tüketiciye sunan Huawei FreeBuds Lite, dokunmatik kontrol, aktif gürültü önleme ve 12 saat kesintisiz çalma süresi ile çarpıcı sesi bir arada sunarak rakiplerinden ayrılıyor.

Karbon siyahı ve seramik beyazı renk seçeneklerini aerodinamik bir gövde yapısında birleştiren Huawei FreeBuds Lite, ister ofiste ister sporda olsun her türlü ortam ve durumda kullanılabilecek bir tasarım anlayışı sunuyor.

- Çift mikrofon ve aktif gürültü engelleme özelliği

Toplam 4 çift değiştirilebilir kulak ucu seçenekleri arasında spor yapanlar için de ekstra hafif, yumuşak, cilt dostu silikon formda olan kulak ucu bulunuyor. Kulak temas bölgelerindeki hava ve ses geçiren özel bölümler, steteskop etkisinden kaynaklanan rahatsız edici ses basıncını azaltırken, kulak içi terlemeyi de önleyerek konforlu bir kullanım sağlıyor. Her kulaklıkta bulunan çift mikrofon, hem kaliteli telefon görüşmesi deneyimi sunarken, aktif gürültü engelleme özelliği sağlıyor. Profesyonel Nano kaplamaya sahip tasarımı, egzersiz sırasında veya yağmurlu günlerde IPX4 dereceli günlük su ve ter direnci sağlıyor.

Şarj kutusu içerisinde otomatik olarak şarj olan kulaklıklar, kutu açıldığı anda Bluetooth ile anında akıllı cep telefonuna bağlanıyor. Kullanıcılar bu işlemi yalnızca bir kere manuel olarak yaptıktan sonra FreeBuds Lite, geri kalan tüm zamanlarda işlemi otomatikleştirerek kullanım kolaylığı sunuyor.

- Uzun pil ömrü

Dış yüzeyleri dokunmatik alanlara sahip olan Huawei FreeBuds Lite, akıllı cep telefonlarının yapay zeka asistanları (Google Asistan ve Siri) ile iki dokunuşla kullanılabiliyor. Her iki kulaklığa birden iki kere dokunarak aramalar cevaplandırılabiliyor ve sonlandırılabiliyor. Ayrıca sağ kulaklığa iki kere dokunarak müzik fonksiyonları ayarlanabiliyor. Huawei FreeBuds Lite’ın kulak içine denk gelen kısmında kullanılan kızılötesi algılayıcılar, kulaklığın takılı olup olmadığını algılayarak müziği veya konuşmayı durdurabiliyor. Bu özellik, aynı zamanda kulaklığın pil ömrüne de katkıda bulunarak daha uzun süre şarj gerektirmeden kullanılabilmesini sağlıyor.

Ses sürücüsü için kompozit titanyum kaplı büyük diyafram kullanan Huawei FreeBuds Lite, 7mm dinamik sürücüleriyle dengeli ses ayarlama, keskin tiz, doğal alto, derin bas ve daha zengin ayrıntılarla çarpıcı sesler sunuyor. Şarj kutusu ile 12 saat müzik dinleme deneyimi sunan Huawei FreeBuds Lite, yalnızca kulaklıkların kendi şarjları ile 3 saat çalma süresine erişebiliyor. Sadece 15 dakikalık şarj ile 90 dakikalık çalma süresine yetecek pil şarjı elde edilebiliyor.Huawei FreeBuds Lite, 599 TL tavsiye edilen son tüketici satış fiyatıyla tüketicilerin beğenisine sunuluyor.

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Huawei FreeBuds Lite

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