Huawei / Hu: 5G yalnızca 4G’den daha hızlı ağ yapısı değil

İstanbul, 17 Ekim (DHA) - Huawei Başkan Yardımcısı Ken Hu, 5G'nin herkesin yaşamında, "tamamen farklı bir rol oynayacak bir gelişme" olduğunu vurguladı ve 5G, 4G’den sadece daha hızlı bir ağ yapısı değil" dedi.

Huawei Başkan Yardımcısı Ken Hu, bu yıl Zürih'te 10’uncu kez düzenlenen Huawei Mobil Geniş Bant Forumu'nda (MBBF 2019) dünyadaki 5G gelişiminin mevcut durumunu paylaştı.

Ken Hu, 5G’yi erken benimseyen ülkelerdeki tüketicilere ve sektörlere halihazırda getirdiği değeri vurgulamanın yanı sıra, 5G gelişiminin bir sonraki aşamasını hızlandırmak için uygun politika ve sektörler arasında yapılacak iş birliklerinin öneminin de altını çizdi ve ekledi:

"5G’de büyük ilerleme kaydettik. Ancak 5G’den en iyi şekilde yararlanmak için birlikte çalışmamız gerekiyor. 5G, 4G’den sadece daha hızlı bir ağ yapısı değil; hayatımızda tamamen farklı bir rol oynayacak bir gelişme. Sektör olarak, gelecekteki gelişimi sürdürmek için hepimizin yenilikçi bir bakış açısına ihtiyacı var."

Standartlar belirlendikten kısa süre sonra, 5G şebekeleri 4G'den çok daha hızlı bir şekilde büyük ölçekli ticari yaygınlığa ulaştılar. Şimdiye kadar 20'den fazla taşıyıcı firma, toplam 40 ticari 5G ağını devreye aldı. Yıl sonuna kadar dünya çapında 60'tan fazla 5G ticari ağının aktif olması bekleniyor.

5G kullanıcı deneyimini hiç olmadığı kadar güçlendiriyor. İl kez Güney Kore'de ticari 5G ağını hayata geçiren yerel taşıyıcılar, altı aydan kısa sürede 3,5 milyondan fazla 5G abonesi kazandı. Bu büyümenin çoğu, 5G destekli AR / VR ve 360 derece HD spor yayıncılığı gibi yeni hizmetler sayesinde gerçekleşti. 5G'nin ilk uygulayıcıları arasında veri tüketimi, yalnızca bu hizmetlerle, ayda 1,3 GB seviyesine ulaşarak yaklaşık üç kat artmış oldu.

