Huawei, ilk 5G telefon görüşmesini Londra'da yapacak

İstanbul, 16 Mayıs (DHA) - Çin merkezli telekomomünikasyon şirketi Huawei, ilk ticari 5G telefon görüşmesini 16 Mayıs Perşembe günü Londra'da yaparak, Birleşik Krallık piyasasındaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Huawei’nin hamlesi, şirketin Birleşik Krallık'ta 5G teknolojisini kullanması tartışmalarının gündemde olduğu bir dönemde geldi.

Yılın en büyük mobil eğilimlerinden biri olan 5G, taşıyıcılar, akıllı evler ve sürücüsüz taşıtlar için pek çok olanak vadeden tekniklerle, gelecek nesil mobil şebekelerini ortaya çıkarıyor.



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