Huawei İstanbul'da iş ortakları ile bir araya geldi

Huawei tarafından iş dünyasına sunulan birçok yeni ürünün de tanıtımının gerçekleştirildiği etkinlik kapsamında, Huawei Türkiye Openlab servisleri, Huawei kanal politikaları, akıllı bilişim özelindeki gelişmeler, satış sonrası hizmetler ve markanın servis konusundaki yetkinliği ile fırsatların sektörde doğru kullanılması kapsamındaki sunumlar öne çıkan içerikler arasında yer aldı.

Huawei Türkiye Genel Müdürü Cem Zhao ve Huawei Türkiye Enterprise Ülke Müdürü Robben Zeng’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen zirve kapsamında, Huawei’nin kurumsal iş çözümleri özelindeki ürün ve hizmetlerinde yenilikler katılımcılarla paylaşıldı.

Huawei Türkiye Genel Müdürü Cem Zhao, etkinliğin açılışındaki konuşmasında, Huawei Enterprise ekosistemini bu etkinlikte bir araya getirmekten büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Huawei’nin bugüne kadar pazara sunduğu ürün ve servislerle birçok ödül aldığının altını çizen Cem Zhao, bu başarıyı lokal ve global platformlarda aldıkları ödüllerle de taçlandırdıklarını anlattı.

Zhao, yapay zeka, nesnelerin interneti, bulut bilişim gibi konularda inovatif çözümler geliştirdiklerini belirterek, kamu kurumları ile de birçok alanda iş birliğine gittiklerini kaydetti.

İstanbul'da yer alan Huawei Openlab merkezini, iş ortaklarının ürün ve servislerini geliştirmeleri için konumlandırdıklarını ifade eden Zhao, en önemli amaçlarından birinin Türkiye'nin dijital ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunmak olduğunu da vurguladı.

Zhao, müşterileri ile kazan-kazan iş modeline dayalı bir yapı içinde çalıştıklarını belirterek, Türkiye'nin her alandaki dijital dönüşümü için de özveriyle çalışmaya devam edeceklerinin bildirdi.