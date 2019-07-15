Huawei İtalya’ya 3.1 milyar dolarlık yatırıma hazırlanıyor

İlayda Kılıçay / İstanbul, 15 Temmuz (DHA) - Çinli teknoloji firması Huawei İtalya’nın Yönetim KWurulu Başkanı Thomas Miao, Huawei’nin önümüzdeki üç yıl içinde İtalya’ya 3.1 milyar dolarlık yatırım yaparak bin kişiye istihdam sağlamayı planlandığını duyurdu.

ABD tarafından güvenlik sebebiyle kara listeye alınan Huawei geçtiğimiz haftalarda ekipmanlarını casusluk amacıyla kullanmayacağını garanti etmiş ve herhengi bir ülkeyle “casusluk” anlaşması yapmaya hazır olduğunu açıklamıştı.

