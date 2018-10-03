İSTANBUL (AA) - Huawei'nin Mate 20 ailesine eklediği ilk akıllı telefon modeli Huawei Mate 20 Lite, n11.com’da satışa sunuldu.

n11'den yapılan açıklamaya göre, Huawei'nin merak edilen Mate 20 ailesine eklediği ilk akıllı telefon modeli Huawei Mate 20 Lite, n11.com’da satışa açıldı.

Çentikli tasarımıyla ön yüzündeki çerçeveleri oldukça incelen cihaz, şık tasarımıyla dikkat çekiyor. 6,3 inç 2340×1080 piksel IPS LCD ekran üzerine kurulan Mate 20 Lite, gücünü Kirin 710 işlemciden alıyor. Huawei Mate 20 Lite, 4 GB RAM ve 64 GB dahili hafızasıyla n11.com'da 3 bin 799 TL’den satışa sunuluyor.

Arkasında 20 megapiksel + 2 megapiksel F1.8 çiftli kamera kurulumu taşıyan Huawei Mate 20 Lite'a 24 megapiksel + 2 megapiksel çift ön kamera eşlik ediyor. Saniyede 480 kare yavaş çekim yapabilen ve GPU Turbo desteği bulunduran cihaz, kutusundan Android 8.1 Oreo üzerinde çalışan EMUI 8.2 ile çıkıyor. Modelde 18W hızlı şarj destekli 3.750 mAh pil yer alıyor.

