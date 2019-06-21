Huawei P30 lite gücünü tasarımından alıyor

İSTANBUL (AA) - Modayı takip eden kullanıcılar için tasarlanan Huawei P30 lite, trendleri takip eden tüketicilerin istediği özellikleri barındırıyor.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, gelişmiş yapay zeka teknolojisi, tasarımı ve performansı ile Huawei P30 lite aynı seriyi paylaşan diğer ürünlere paralel olarak, tasarımsal farklılığı ve renkleriyle tüketicilerin beğenisine sunuluyor.Huawei amiral gemisi cihaz serilerinden olan P serisi telefonlar, yeni mobil teknolojilerin dışında tasarımın ön plana çıkarıldığı modeller olarak öne çıkıyor.

- Huawei’nin mükemmeliyet arayışını temsil ediyor

P30 lite, sahip olduğu tasarımdan sensör bileşenlerine, yapay zekalı işlemcisinden ve akıllı kamera teknolojisine kadar her yönüyle yeniliğin adresi konumunda. Huawei P30 lite, fotoğraf, estetik ve akıllı teknolojilerde Huawei’nin mükemmeliyet arayışını temsil ediyor. Diğer P serisi modeller gibi, HUAWEI P30 lite da mobil fotoğrafçılık ustası. Yapay zeka destekli 48 MP + 8MP Ultra Geniş Açı Kamera ile mobil fotoğrafçılığa daha fazla imkan sunan P30 lite, Kirin 710 ve 128GB depolama ile kullanıcılar için daha akıllı bir performans da sunuyor.