FİNANS

Huawei P30 Pro'dan gece çekimlerinde üstün performans

FİNANS HABERLERİ  | 06.09.2019 10:44 | Son Güncelleme

Sahip olduğu hazır modları kullanarak görseldeki insan unsurlarını ayırmaya fırsat tanıyan cihaz, etrafındaki renklerin canlılığını artırmaya ve kişileri daha çarpıcı bir şekilde vurgulamaya da imkan tanıyor

İSTANBUL (AA) - Huawei P30 Pro, profesyonel donanıma sahip kamerasıyla, geceleri yüksek performansla çekim imkanı sunuyor.

Huawei açıklamasına göre, gece yüksek performans ve verimlilikle çalışan bir kameraya sahip Huawei P30 Pro’nun yapay zekası siz çekim yaparken kadrajdaki nesneleri ve açıyı takip ederek el titremelerini önlüyor. Bu sayede tripod kullanımına gerek kalmayacağı için sadece fotoğraflara odaklanılması yeterli oluyor.

Ayrıca, sahip olduğu hazır modları kullanarak görseldeki insan unsurlarını ayırmaya fırsat tanıyan cihaz, etrafındaki renklerin canlılığını artırmaya ve kişileri daha çarpıcı bir şekilde vurgulamaya da imkan tanıyor.

Açıklamaya göre, P30 Pro'nun RYYB modeli, standart renk modelindeki dört rengin ikisini değiştirerek fotoğrafçılık tarihinde bir dönüm noktası oluşturuyor. Önceki RGGB modeli (kırmızı + yeşil + yeşil + mavi), RYYB (kırmızı + sarı + sarı + mavi) olarak değiştirildi, sarı filtre hem kırmızı hem de yeşil ışığı yakaladığından, ışık alımını önemli ölçüde artıran yeni bir donanım ortaya çıktı.

P30 Pro yalnızca fotoğrafla sınırlı kalmıyor, gece çekilen videolarda da sahip olduğu yapay zeka destekli kamera modu sayesinde renk, parlaklık, doygunluk gibi ayarları otomatik olarak için yapıyor.

Aynı zamanda yüksek pil kapasitesiyle fotoğraf çekenleri yolda bırakmazken, hızlı şarj özelliği sayesinde ise olası bir durumda hızlıca telefonun şarj edilebilmesi mümkün oluyor.

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Anahtar Kelimeler:
huawei p30 pro

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