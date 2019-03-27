FİNANS

"Huawei P30 serisi, mobil fotoğrafçılık algısını yeniden şekillendirecek"

FİNANS HABERLERİ  | 27.03.2019 13:49 | Son Güncelleme

Huawei Tüketici Elektroniği Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Richard Yu: - "Huawei P30 serisi, onlarca yıllık dijital kamera teknolojisi geliştirmesinin ardından fotoğrafçılığın kurallarını yeniden yazacak ve tüketicilerin mobil fotoğrafçılık algısını yeniden şekillendirecek bir atılımı temsil ediyor"

İSTANBUL (AA) - Huawei Tüketici Elektroniği Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Richard Yu, "Huawei P30 Serisi, onlarca yıllık dijital kamera teknolojisi geliştirmesinin ardından fotoğrafçılığın kurallarını yeniden yazacak ve tüketicilerin mobil fotoğrafçılık algısını yeniden şekillendirecek bir atılımı temsil ediyor." ifadesini kullandı.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, şirket, Huawei P30 ve Huawei P30 Pro'yu tanıttı. Huawei P30 serisi, kullanıcıların akıllı telefon fotoğrafçılığındaki beklentilerini değiştirmeyi hedefliyor.

Bugüne kadarki en gelişmiş kameralı akıllı telefonlar olan Huawei P30 serisi cihazlar, yenilikçi Huawei SuperSpectrum sensörü, optik Huawei SuperZoom lensi, yeni Uçuş Süresi (TOF) kamerası, daha iyi OIS ve AIS görüntü dengelemesi ile profesyonel kameralara rakip teknolojiler sunuyor.

Huawei P30 Pro'da, 40MP ana kamera, 20MP ultra geniş açılı kamera, 8MP telefoto kamera, TOF kamerası, yeni bir Leica dörtlü kamera sistemi ve yepyeni bir selfie deneyimi için ise 32MP ön kamera bulunuyor.

- Akıllı telefonda video yeniden tanımlanıyor

Zengin video özellikleri ile Huawei P30 serisi, stüdyo kalitesinde video çekimi çağını başlatıyor. Huawei SuperSpectrum sensörü, düşük ışıkta kaliteli video çekimi sağladığı gibi gece sahnelerini kristal netliğinde ortaya çıkarıyor.

SuperZoom lens net yakın çekimlere izin verirken, Huawei AIS ve OIS artık 60 fps'de 4K videolar gibi tüm video çekim ayarları için görüntü dengelemeyi destekliyor. AI Movie Editor, otomatik olarak eylemin öz niteliklerini tanımlıyor ve kullanıcılara arka plan müziği ekleme ve zaman atlaması, yavaş hareket gibi özel efektler ekleyerek ilgi çekici video içeriği üretmek için araçlar sunuyor.

Huawei İkili Görüntüleme modu ise videolara yepyeni bir bakış açısı getiriyor.

Huawei P30 serisi cihazlar, aynı anda farklı videoları kaydetmek için arka kameralardan ikisinin birden ama ayrı ayrı kullanılmasına izin veriyor. Çift Görüntü modunda, hem ultra geniş açılı bir klip hem de zoom çekimi yapılabiliyor.

P30 ve P30 Pro telefonlar 6 ve 8 GB RAM ile 64 ve 256 GB ROM tercihleriyle tüketicilere sunuluyor.

- "P30 serisi, gelecek nesil akıllı telefonlar için çıtayı yükseltiyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Huawei Tüketici Elektroniği Grubu CEO'su Richard Yu, Huawei P30 Serisi'nin onlarca yıllık dijital kamera teknolojisi geliştirmesinin ardından fotoğrafçılığın kurallarını yeniden yazacak ve tüketicilerin mobil fotoğrafçılık algısını yeniden şekillendirecek bir atılımı temsil ettiğini belirtti.

Richard Yu, "Huawei SuperSpectrum Sensörü ve SuperZoom Lens gibi yenilikler, sadece fotoğraf değil, aynı zamanda videonun da sınırlarını zorlamamızı sağlıyor. Huawei P30 serisi, gelecek nesil akıllı telefonlar için çıtayı yükseltiyor." değerlendirmesinde bulundu.

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Huawei P30

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