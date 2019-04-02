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Huawei P30 ve P30 Pro, MediaMarkt'ta satışa sunuldu

FİNANS HABERLERİ  | 02.04.2019 10:44 | Son Güncelleme

Huawei'nin yeni amiral gemileri P30 ve P30 Pro, MediaMarkt mağazalarında ve www.mediamarkt.com.tr'de satışa çıktı

İSTANBUL (AA) - MediaMarkt, bugünden itibaren Huawei'nin yeni amiral gemileri P30 ve P30 Pro’yu satışa sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, teknolojiyi yakından takip edenlere özel Huawei'nin yeni amiral gemileri P30 ve P30 Pro’ya, MediaMarkt mağazalarından ve www.mediamarkt.com.tr'den ulaşmak mümkün oluyor.

Daha parlak ve geniş bir ekranla gelen Huawei P30, kullanıcılarına telefon fotoğrafçılığının sınırlarını zorlayacak, karanlık ortamlarda dahi ışığı yakalayabilmeyi sağlayacak bir fotoğrafçılık deneyimi sunuyor. 128 GB dahili hafıza ve 6 GB RAM ile satışa sunulan P30, yakınlık, yer çekimi, lazer, renk sıcaklığı, ortam ışığı sensörleriyle dikkati çekerken, ekran içi parmak izi sensörüyle de rakiplerinden sıyrılıyor.

Daha büyük ekran ve daha iyi bir kamera özellikleriyle satışa sunulan Huawei P30 Pro ise telefon fotoğrafçılığına kattığı gece moduyla teknoloji tutkunlarının beğenisini topluyor. Huawei’nin son teknoloji telefonlarına erkenden sahip olmak isteyen teknolojiseverler, 3 aylık ekran garantisine ek olarak Huawei’nin akıllı saati Watch GT’ye ücretsiz sahip olma fırsatından yararlanacak.

MediaMarkt, Huawei’in farklı özelliklere sahip yeni amiral gemilerinin satışını başlattı.

- 3 farklı model ve fiyat seçeneği

3 farklı renk ve 128 GB depolama seçeneğiyle satışa sunulan Huawei P30, MediaMarkt mağazalarında ve mediamarkt.com.tr’de 5 bin 699 TL’den satışa çıkıyor.

Daha büyük bir ekrana sahip Huawei P30 Pro’nun 128 GB modeli 6 bin 999 TL'den satışa çıkarken, 256 GB depolama alanına sahip modelinin fiyatı ise 7 bin 999 TL olarak açıklandı.

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