Huawei, SocialBrands Veri Analitiği Ödülü'nü kazandı

İSTANBUL (AA) - Huawei Tüketici Elektroniği Grubu, etkin sosyal medya kullanımı ile SocialBrands Veri Analitiği Ödülü’nü kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sosyal medyada gösterdiği performansı tarafsız ve veriye dayalı olarak değerlendirilen Huawei, SocialBrands sosyal medya marka endeksi sonuçlarında, Veri Analitiği Ödülleri kapsamında "Teknoloji Üreticileri" kategorisinde SocialBrands Veri Analitiği Altın Ödülü'nü almaya hak kazandı.

Sosyal medya sektörünün önde gelen isimlerinden oluşan jüri, gerçekleştirilen sosyal medyadaki en başarılı kampanya ve projeleri değerlendirdi.

Marka ve ajansların sosyal medya performanslarını objektif verilere dayalı olarak ölçen ilk ve tek yarışma olan Social Media Awards Turkey’de değerlendirme sürecine Deloitte Türkiye de uzmanlığıyla dahil oluyor. Bu yıl üçüncü kez düzenlenen olan Social Media Awards Turkey'e ilgi her yıl katlanarak artıyor.

