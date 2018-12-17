"Huawei, Türkiye'de kaynağını eğitim ve teknolojiye verdi"

İSTANBUL (AA) - Çin Halk Cumhuriyeti'nin İstanbul Ticaret Ataşesi Huang Songfeng, Huawei'nin, Türkiye'de önemli bir şey yaparak buradaki kaynağını eğitim ve teknolojiye verdiğini söyledi.

Huawei ve İstanbul Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen Huawei Yetkili Bilgi ve Ağ Akademisi'nin (HAINA) eğitim programı kapsamında HAINA Laboratuvar'ın açılışı yapıldı.

Açılışta konuşan Songfeng, Huawei'nin sahibi Ren Zhengfei’nin kızı ve şirketin Mali İşler Direktörü (CFO) Mıng Vancou'nun Kanada'da tutuklandığını, bunun ilginç bir şey olduğunu söyledi.

Songfeng, "Bu durum bize şunu gösteriyor ki bu dünyada, ne kadar iyi niyetli olursanız olun aslında tek bir standart yok. Çifte standartlı bir dünyada bulunuyoruz." diye konuştu.

Teknolojiye sahip ülkelerin çok daha güçlü olduğunu vurgulayan Songfeng, devletlerin bunun inşası için eğitim ve teknolojiye ağırlık vermesi gerektiğini söyledi. Songfeng, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Huawei, Türkiye'de önemli bir şey yaparak buradaki kaynağını eğitime ve teknolojiye verdi. Bu iş birliğinin anlamı bu... Teknoloji çok önemli. Bu sadece ülkemiz için değil, insanoğlunun geleceği için de çok önemli. Dolayısıyla biz teknolojiye önem verirken sadece kendimize ve ülkemize değil, insanoğlunun geleceği için de çalışacağız. Teknoloji çift taraflı bir şeydir. Kötü yönde kullanıldığında kötülük yapar ama iyi yönde kullanırsanız insanlığa çok iyi şeyler getirirsiniz."