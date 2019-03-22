FİNANS

Huawei, üstün performansıyla Tolly testini geçti

FİNANS HABERLERİ  | 22.03.2019 16:39 | Son Güncelleme

Huawei, AI Fabric Akıllı ve Kayıpsız Veri Merkezi Ağı çözümü, uluslararası bağımsız test kuruluşu Tolly Group tarafından yapılan karşılaştırma testini geçti - Test sonuçları, Huawei AI Fabric'in ağ çözümlerinde çok yönlü bir üstün performansa sahip olduğunu, böylece yeni bir akıllı ve kayıpsız veri merkezi çağının başladığını gösterdi

İSTANBUL (AA) - Huawei AI (yapay zeka) Fabric Akıllı ve Kayıpsız Veri Merkezi Ağı, uluslararası bağımsız test kuruluşu Tolly Group tarafından yapılan karşılaştırma testini geçti.

Huawei'nin açıklamasına göre, çağın gelişimine uyum sağlamak için AI Fabric Akıllı ve Kayıpsız Veri Merkezi Ağı çözümünü ilk kez Huawei Connect 2018'de tanıtan şirket, bu çalışmalarıyla, işletmelerin yüksek performanslı veri merkezleri kurmasına ve AI hizmetlerinin ticari kullanımını hızlandırmasına yardımcı olmayı amaçlıyor.

Huawei AI Fabric Akıllı ve Kayıpsız Veri Merkezi Ağı, endüstri lideri CloudEngine serisi veri merkezi anahtarlarından oluşuyor ve sıfır paket kaybı, düşük gecikme süresi ve yüksek verimlilikle akıllı ve kayıpsız bir ağ sağlamak için iLosslessTM anahtarlama algoritması kullanıyor.

Şirketin söz konusu ağ çözümü, Çin'de Eko Eco-Partner Konferansı 2019'da, Tolly Group tarafından yapılan karşılaştırma testinde başarılı oldu. Test sonuçları, Huawei AI Fabric'in ağ çözümlerinde çok yönlü bir üstün performansa sahip olduğunu, böylece yeni bir akıllı ve kayıpsız veri merkezi çağının başladığını gösterdi.

Tolly, bu test kapsamında, Huawei ve diğer ana üreticilerin veri merkezi anahtar ağ çözümlerini, "yüksek performanslı bilgi işlem (HPC)", "yapay zeka/makine öğrenmesi (ML)" ve "dağıtılmış depolama" alanlarında değerlendirdi.

Ayrıca test çerçevesinde; Intel MPI Benchmark (IMB) modeli ve TensorFlow modelinin yanı sıra, tüm 100GE ve 100GE/25GE ile aynı omurgalı ağ ortamında verim, paket kaybı oranı ve gecikme gibi performans göstergeleri ölçüldü. Zorlu testlerden sonra, Huawei AI Fabric her performans göstergesinde en yüksek puanı aldı ve ortalama yüzde 30 daha iyi performans gösterdi.

- "Huawei'nin performansında etkilendik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tolly Group Üst Yöneticisi (CEO) Kevin Tolly, kapsamlı test ve doğrulamalar sonucunda, sıfır paket kaybı, düşük gecikme süresi ve yüksek verim oranıyla Huawei AI Fabric çözümünün ağ performansından çok etkilendiklerini bildirdi.

Tolly, "Müşteriler, çözümün değerini test raporunun tamamından açıkça görebilirler. Daha akıllı zamanlama ve kayıpsız yönlendirme ile AI döneminde veri merkezi ağlarının inşasına öncülük edeceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Huawei Veri Merkezi Ağ Etki Alanı İş Birimi Başkanı Leon Wang ise, yapay zeka döneminde, veri merkezi ağlarının akıllı ve kayıpsız hale gelmek zorunda olduğunu bildirdi.

Wang, "Bu çözüm zaten önde gelen internet işletmelerinde ticari kullanıma açıldı. Tolly Huawei AI Fabric'te bağımsız ve zorlu testler gerçekleştirdi. Sonuçların, bu çözümün sektörde de kabul gördüğünü doğrulamasından memnuniyet duyuyoruz. Ar-Ge yatırımı ve teknolojik inovasyonumuzu artırmaya, veri iletişim endüstrisinin gelişmesini teşvik etmeye ve iş ortaklarımıza üst düzey ürünler ve çözümler sunmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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