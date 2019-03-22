Huawei, üstün performansıyla Tolly testini geçti

İSTANBUL (AA) - Huawei AI (yapay zeka) Fabric Akıllı ve Kayıpsız Veri Merkezi Ağı, uluslararası bağımsız test kuruluşu Tolly Group tarafından yapılan karşılaştırma testini geçti.

Huawei'nin açıklamasına göre, çağın gelişimine uyum sağlamak için AI Fabric Akıllı ve Kayıpsız Veri Merkezi Ağı çözümünü ilk kez Huawei Connect 2018'de tanıtan şirket, bu çalışmalarıyla, işletmelerin yüksek performanslı veri merkezleri kurmasına ve AI hizmetlerinin ticari kullanımını hızlandırmasına yardımcı olmayı amaçlıyor.

Huawei AI Fabric Akıllı ve Kayıpsız Veri Merkezi Ağı, endüstri lideri CloudEngine serisi veri merkezi anahtarlarından oluşuyor ve sıfır paket kaybı, düşük gecikme süresi ve yüksek verimlilikle akıllı ve kayıpsız bir ağ sağlamak için iLosslessTM anahtarlama algoritması kullanıyor.

Şirketin söz konusu ağ çözümü, Çin'de Eko Eco-Partner Konferansı 2019'da, Tolly Group tarafından yapılan karşılaştırma testinde başarılı oldu. Test sonuçları, Huawei AI Fabric'in ağ çözümlerinde çok yönlü bir üstün performansa sahip olduğunu, böylece yeni bir akıllı ve kayıpsız veri merkezi çağının başladığını gösterdi.