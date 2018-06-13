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Huawei'den CW Enerji'ye ziyaret

FİNANS HABERLERİ  | 13.06.2018 09:37 | Son Güncelleme

Huawei Solar Türkiye Avrupa Departmanı Direktörü Jack Tong, Türkiye'deki direkt satış partneri CW Enerji'yi ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - Huawei Solar Türkiye Avrupa Departmanı Direktörü Jack Tong, Türkiye'deki direkt satış partneri olan CW Enerji'ye ziyaret gerçekleştirdi.

CW Enerji'den yapılan açıklamaya göre, güneş enerji sistemlerinin en önemli cihazlarından biri olan "invertör" ürünleri ile dünya güneş enerjisi piyasasında adından sıkça söz ettiren Huawei Solar Türkiye Avrupa Departmanı Direktörü Jack Tong ile Antalya'daki fabrikasında bir araya geldi.

Ziyarette, Huawei'nin Türkiye'deki güçlü direkt satış partneri olan CW Enerji Genel Müdürü Volkan Yılmaz ile Huawei Solar Türkiye Avrupa Departmanı Direktörü Jack Tong, Türkiye'deki mevcut solar pazarını ve feed-in tariff mekanizmalarını yeni oluşturan ülke pazarlarını masaya yatırdılar.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CW Enerji Genel Müdürü Volkan Yılmaz, Huawei Solar Türkiye Avrupa Departmanı Direktörü Jack Tong'un firmalarına gerçekleştirmiş olduğu ziyaretten dolayı teşekkür etti.

Yılmaz, "2018 yılı içerisinde Türkiye’de Huawei ile direkt satış partnerliğimizi daha da güçlendirmek, feed-in tariff mekanizmalarını yeni oluşturan ülkelerde geliştirilecek solar enerji projelerinde ise Türkiye pazarında sürdürdüğümüz iş birliğimizi bu ülkelere de taşımak istiyoruz. Yaklaşımımız piyasaya hakim olmakla birlikte dünya solar pazarının sağlıklı gelişimine katkıda bulunmak. Böylelikle en iyi müşteri deneyimini sağlama felsefesiyle hareket ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Huawei Solar Türkiye Avrupa Departmanı Direktörü Jack Tong ise CW Enerji'nin, Türkiye solar pazarında güçlü direkt satış partnerleri olduğunu belirterek, diğer ülkelerde de geliştirmeyi planladıkları iş birliklerinin firmaları adına oldukça önemli ve heyecan verici olduğunu kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
cw Enerji

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