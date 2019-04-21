Huawei'den Türk profesöre övgü

SHENZHEN/ANKARA (AA) - SEFA ŞENGÜL - Huawei Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Dönüşümlü Üst Yöneticisi (CEO) Guo Ping, Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdal Arıkan'ın çalışmalarının 5G teknolojisinde çığır açacağını belirterek, "Arıkan, hem Türkiye hem de telekomünikasyon dünyası için bir kahraman." dedi.

Guo, Çin'in Shenzhen kentinde gerçekleştirilen Huawei'in 2019 yılı Küresel Analiz Zirvesi sonrası, Polonya, Avusturya ve Türkiye'den gazetecilerle bir araya geldi, soruları yanıtladı.

Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdal Arıkan'a yayınladığı bir makale sayesinde ulaştıklarını ve daha sonra 5G teknolojilerini geliştirmek için çalışma yaptıklarını aktaran Guo, veri transferine yeni ve farklı bir yaklaşım getiren Arıkan'ın çalışmalarından övgüyle söz etti.

Türkiye'nin, telekomünikasyon araştırmaları açısından büyük bir öneme sahip olduğunu ve 5G sistemlerinin kodlanmasına önderlik ettiğini aktaran Guo, Arıkan'ın hem Türkiye hem de telekomünikasyon dünyası için bir kahraman olduğunu söyledi.