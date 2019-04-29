FİNANS

Huawei'den yeni Bulut ve Yapay Zeka İnovasyon Laboratuvarı

FİNANS HABERLERİ  | 29.04.2019 14:56 | Son Güncelleme

Şirket, Huawei Bulut Zirvesi 2019'da, yeni Bulut ve Yapay Zeka Laboratuvarı'nı Singapur'da hayata geçirdiğini açıkladı

İSTANBUL (AA) - Huawei, yeni Bulut ve Yapay Zeka Laboratuvarı'nı Singapur'da hayata geçirdiğini Huawei Bulut Zirvesi 2019'da duyurdu.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, Singapur'da gerçekleştirilen zirvede, bulut bilişim, yapay zeka (AI) ve büyük veri gibi alanlardaki yenilikçi ürünlerin ve akıllı uygulamaların paylaşılıp hayata geçirilmesi için 2 binin üzerinde endüstri geliştiricisi ve akademisyen bir araya geldi.

Singapur ve Asya-Pasifik bölgesinden katılımın gerçekleştiği zirvede, Huawei'nin yeni Bulut ve Yapay Zeka Laboratuvarı'nı Singapur'da hayata geçirdiği açıklandı.

Laboratuvar, yerel yapay zeka yeteneklerini geliştirecek ve Singapur'u dünya çapında en gelişmiş yapay zeka teknolojileriyle buluşturarak, bulut ve yapay zekâ özelindeki çalışmalara katkı sağlayacak.

Yüksek işlem gücü ve Huawei Cloud tarafından sunulan geniş kapsamlı yapay zeka çözüm yelpazesi ile desteklenen laboratuvar, yapay zeka Ar-Ge robotları, trafik akıllı ikizleri ve yapay zeka geliştirme kitleri dahil olmak üzere güçlü AI hizmetleri ve kaynakları sağlamayı hedefliyor. Laboratuvarın açılması, yerel üniversiteler ve işletmeler arasındaki iş birliğini de derinleştirecek.

Singapur ve Asya-Pasifik bölgesindeki yapay zeka geliştiricileri ve bu alanda çalışan şirketler, yapay zeka eğitim ve öğrenimi hakkında daha fazla proje geliştirme fırsatı bulacak. Bu, Ar-Ge faaliyetleri üst düzey yapay zeka yeteneklerini geliştirerek daha fazla yapay uygulamasının geliştirilmesine de olanak tanıyacak.

- "Singapur denizaşırı işletmeler için stratejik bir merkez"

Zirvede, Huawei Cloud'un, daha fazla işletmenin dünya çapında hizmet geliştirmesine yardımcı olmak için "Go-China/Go-Global" planını başlattığı da açıklandı. Şirket, dünya çapında internet, oyun, finans ve video pazarlarına, kullanıcıları küresel olarak bağlayan, çeşitli ağlara adapte olan ve yeni trendlere yön veren avantajlı hizmetler sunmayı planlıyor.

Planın içeriğinde yer alması beklenen konuların, "cep telefonları için ARM bulut servisi", "hizmet trafiği yalıtımı ve saldırı önleme sağlayan yüksek savunma IP adresleri", "çok düşük dağıtım maliyetleri olan bulut video hizmetleri", "alt ağ koşullarında net yayın yapılmasını sağlayan bulut video servisi" ve "düşük hızlı ağlar için HD canlı yayın" olduğu bildirildi.

Zirve sırasında Huawei Cloud, Asya-Pasifik pazarında bulut bilişim ve yapay zeka alanındaki iş birliğini derinleştirmek için birden fazla şirketle iyi niyet sözleşmesi imzaladı. Ayrıca, daha iyi bağlantılara sahip, akıllı bir Asya-Pasifik eko-sistemi oluşturmak için ortak bir program yayınlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Huawei Cloud Global Market Başkanı Edward Deng, Singapur'un uluslararası bir inovasyon merkezi olduğunu belirterek, "Singapur aynı zamanda Çin-Asya ve Pasifik bölgesindeki denizaşırı işletmeler için de stratejik bir merkez olarak konumlanıyor. Huawei Cloud, Singapur ve Asya Pasifik bölgesindeki kalkınmaya büyük önem veriyor." ifadelerini kullandı.

PARTNERHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweetiHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Kangal Termik Santrali'nde baca gazı arıtımıyla, gübre üretilecekKangal Termik Santrali'nde baca gazı arıtımıyla, gübre üretilecek
Adana sebze halinde soğan 75 kuruşa düştüAdana sebze halinde soğan 75 kuruşa düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Huawei

En Çok Okunan Haberler

Kahreden kazada büyük ihmal!

Kahreden kazada büyük ihmal!

Kaç tane masum genci para karşılığında...

Kaç tane masum genci para karşılığında...

İstanbul Havalimanı metro hattı hızla ilerliyor

İstanbul Havalimanı metro hattı hızla ilerliyor

Bakan Albayrak'tan önemli açıklama

Bakan Albayrak'tan önemli açıklama

Yüzde 50 indirimli uygulama başladı

Yüzde 50 indirimli uygulama başladı

TİSK'ten kıdem tazminatı açıklaması

TİSK'ten kıdem tazminatı açıklaması

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Otellerle ilgili çok önemli karar!

Otellerle ilgili çok önemli karar!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Yeni Reform Paketini, yapısal reform sürecinin ilk adımı olarak görüyoruz

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Yeni Reform Paketini, yapısal reform sürecinin ilk adımı olarak görüyoruz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kangal Termik Santrali'nde baca gazı arıtımıyla, gübre üretilecek

Kangal Termik Santrali'nde baca gazı arıtımıyla, gübre üretilecek

Adana sebze halinde soğan 75 kuruşa düştü

Adana sebze halinde soğan 75 kuruşa düştü

Tokat'ta kenevir ekimi yapıldı

Tokat'ta kenevir ekimi yapıldı

Pazarcı esnafına stres ve öfke yönetimi eğitimi

Pazarcı esnafına stres ve öfke yönetimi eğitimi

IMF - Maliyetlerin düşmesiyle yenilenebilir enerji kapasitesi artıyor

IMF - Maliyetlerin düşmesiyle yenilenebilir enerji kapasitesi artıyor

'Sanayici, eksper ve bilirkişi krizi yaşıyor'

'Sanayici, eksper ve bilirkişi krizi yaşıyor'

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.