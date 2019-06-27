FİNANS

Huawei’den yeni nesil teknik servis programı

FİNANS HABERLERİ  | 27.06.2019 15:00 | Son Güncelleme

Huawei, "Huawei Cares" teknik servis programıyla P30 ve P30 Pro kullanıcılarına ücretsiz bakım servisi sağlayacak - Huawei Tüketici Elektroniği Grubu Orta ve Doğu Avrupa ile İskandinav Ülkeleri Bölgesi Başkanı Wang Yanmin: - "Huawei kullanıcılarının sorunların çabucak üstesinden gelmeleri için yanlarında olmak istiyoruz. Kullanıcıların neredeyse tamamı ekran çatlamasından endişe duyuyorlar ve başlarına en sıklıkla gelebilecek durumun bu olduğunu söylüyorlar. Biz de kullanıcılarımıza değer verdiğimiz için, Huawei Cares programını başlattık"

İSTANBUL (AA) - Huawei, P30 ve P30 Pro kullanıcılarına teknik servis programı "Huawei Cares" ile ücretsiz bakım hizmeti verecek.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, cep telefonu kullanıcılarının karşılaştığı zorluklar, Huawei tarafından yeni telefon sahibi olan kullanıcılara verilen kapsamlı bir bakım paketi sayesinde geçmişte kaldı.

Tüketicilerini tanıyan ve beklentilerini bilen Huawei'nin yeni hizmet paketi Huawei Cares, bir telefon satın aldıktan sonra ilk iki yıl boyunca kullanıcıların en büyük endişelerinin ücretsiz olarak ele alınmasını sağlayacak.

Huawei Cares planı, kullanıcıların en büyük endişeleri olan ekran hasarı, pil veya şarj bağlantısı bozulması ile yazılım hatalarını kapsıyor.

Huawei açıklamasına göre, Huawei IPSOS araştırma şirketi ile birlikte çalışarak, cep telefonu sahibi kullanıcıların en çok endişe duydukları veya başlarına gelmesi en muhtemel senaryoları belirledi. Araştırma, 2019 yılı Haziran ayında Orta ve Doğu Avrupa ile İskandinav ülkeleri kapsamında, 18-55 yaş arası kullanıcılar üzerinde online anket yöntemiyle gerçekleştirildi.

- Plan birçok hasarı kapsıyor

Araştırma anketini yanıtlayan kullanıcıların yüzde 63’ü cihazda depoladıkları verileri kaybetmekten, yüzde 59’u pil sorunlarından, yüzde 56’sı ise telefonlarını suya düşürmekten endişe ediyorlar. Akıllı telefon kullanıcılarının yüzde 87,5’i kullanıcı hataları veya kazalarda üreticilerin kullanıcıları korumak için daha çok çaba sarf etmesi gerektiğini düşünüyor. Ayrıca kullanıcıların yüzde 92'si ekran değişimi için istenen ücretleri çok yüksek buluyor.

Şirketin yeni hizmet paketi Huawei Cares kapsamında ise, 10 Temmuz ile 31 Temmuz tarihleri arasında satın aldıkları P30 ve P30 Pro model telefonlarını HiCare uygulaması ile aynı tarihler arasında kayıtlarını yapan akıllı telefon kullanıcıları, 12 ay boyunca geçerli olmak üzere kaza ile kırılan ekran veya arka kapak onarımlarını bir defa ücretsiz yaptırma olanağı kazanıyorlar.

Servis programı kapsamında, ek olarak her ayın son haftasına denk gelen Perşembe, Cuma ve Cumartesi günlerinde "Servis Günleri" etkinlikleri yapılacak. Kullanıcılar, ücretsiz sunulan bu bakım ve temizlik hizmetinden faydalanabilecek, ücretsiz koruma filmi taktırabilecek ve 100 TL’ye varan indirimli garanti dışı teknik servis imkanlarından da yararlanabilecek.

Ayrıca yetkili Huawei servislerinde cihazın tüm onarımı akıllı telefonda etkin olan bakım moduyla yapılıyor, böylece kullanıcılar gizliliklerinin güvenliği konusunda endişelenmek zorunda kalmıyorlar. Bu modun etkinleştirilmesi, cihazlarında depolanan özel verilerin korunmasını garanti ediyor ve cihazın onarım veya optimizasyonunu yapmanın güvenli bir yolu olarak öne çıkıyor.

- "Kullanıcılarının endişelerini azaltmak için ücretsiz servis hizmeti vereceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Huawei Tüketici Elektroniği Grubu Orta ve Doğu Avrupa ile İskandinav Ülkeleri Bölgesi Başkanı Wang Yanmin, Huawei kullanıcılarının sorunların çabucak üstesinden gelmeleri için yanlarında olmak istediklerini belirtti.

Kullanıcıları için böyle büyük bir adım atan ilk şirket olmanın gururunu yaşadıklarını ve diğer şirketlerin de bu konuda kendilerini takip etmelerini umduklarını ifade eden Wang, şunları kaydetti:

"Değerli verilerini kaybetmek kullanıcıların yüzde 75’ini üzerken, yüzde 78’i telefonlarını kırmaktan endişe duyuyor. Tüketiciler, kazalar olduğunda üreticilerin daha çok yanlarında durması gerektiğini belirtiyorlar ve Huawei bu yoruma kesinlikle katılıyor. Araştırma bize gösterdi ki kullanıcıların neredeyse tamamı ekran çatlamasından endişe duyuyorlar ve başlarına en sıklıkla gelebilecek durumun bu olduğunu söylüyorlar.

Telefonlarının değerli bir kullanım aracı olduğunu düşünüyorlar. Biz de kullanıcılarımıza değer verdiğimiz için, Huawei Cares programını başlattık. Kazalar olur, sonuçta hepimiz insanız. Ödüllü yeni telefonlarımızın kullanıcılarının endişelerini azaltmak için ücretsiz servis hizmeti vereceğiz."

Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...
THY New York hattında 542 bin yolcu taşıdıTHY New York hattında 542 bin yolcu taşıdı
KRİPTOPARAKRİPTOPARA
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Huawei huawei cares teknik servis programı

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması

16 yaşındaki genç kızın intiharının arkasından istismar çıktı

16 yaşındaki genç kızın intiharının arkasından istismar çıktı

Maaşını taşıyana 1000 TL promosyon!

Maaşını taşıyana 1000 TL promosyon!

Volkswagen heyecanı: Bin dönüm arazi hazır

Volkswagen heyecanı: Bin dönüm arazi hazır

Müjde! Bir banka daha başlattı

Müjde! Bir banka daha başlattı

Dolarda gözler bu görüşmede! İşte son durum...

Dolarda gözler bu görüşmede! İşte son durum...

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hububatçılardan Latin Amerika'ya ihracat atağı

Hububatçılardan Latin Amerika'ya ihracat atağı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Liseliler Rusya'dan 5 madalyayla döndü

Liseliler Rusya'dan 5 madalyayla döndü

Dolar almak mantıklı mı?

Dolar almak mantıklı mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hilton 2119 Otel Raporu : 100 sonranın konaklama sektörü

Hilton 2119 Otel Raporu : 100 sonranın konaklama sektörü

Qu Dongyu FAO Genel Direktörü seçildi

Qu Dongyu FAO Genel Direktörü seçildi

Bosch'un Türkiye cirosu yüzde 25 artışla 19.2 milyar lira

Bosch'un Türkiye cirosu yüzde 25 artışla 19.2 milyar lira

THY New York hattında 542 bin yolcu taşıdı

THY New York hattında 542 bin yolcu taşıdı

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

650 hayvancılık projesine, 100 milyon lira hibe destek

650 hayvancılık projesine, 100 milyon lira hibe destek

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.