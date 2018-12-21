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Huawei/Ken Hu: Bu yıl gelir beklentimiz 100 milyar dolar

FİNANS HABERLERİ  | 21.12.2018 18:00 | Son Güncelleme

Huawei Dönüşümlü CEO’su Ken Hu, 2018 sonu itibarıyla gelir beklentilerinin 100 milyar doları bulmasını beklediklerini belirtti.

Huawei/Ken Hu: Bu yıl gelir beklentimiz 100 milyar dolar

İstanbul, 21 Aralık (DHA) - Huawei Dönüşümlü CEO’su Ken Hu, 2018 sonu itibarıyla gelir beklentilerinin 100 milyar doları bulmasını beklediklerini belirtti.
Dünyanın en önemli mobil operatörleri ile birlikte, Fortune 500 şirketlerinin yarısından fazlasına hizmet verdiklerini de söyleyen Ken Hu hem bireysel hem de kurumsal müşterilerinin güvenini kazanmalarının bu başarıda önemli bir pay sahibi olduğunu söyledi ve şöyle devam etti:
“Dünya çapında 10 binden fazla 5G baz istasyonu sevkiyatı başlattık ve hem ticaret hem de güvenlik özelinde tüm operasyonlarının, uluslararası standartlardaki sözleşmelerle güvence altında.
“Son 30 yıldır Huawei’nin dahil olduğu büyük bir siber güvenlik açığı olayının olmadı ve şirketin güvenlik sicili temiz.
“Operatörler bu süreçte, 12 ila 18 yıl boyunca Huawei altyapısı ile çalışmayı tercih ediyorlar.
“Tüm endişeleri detaylı olarak değerlendiriyoruz, hükümetlerle gerçekleştireceğimiz iş birlikleri ile tüm sorunların aşılacağına inanıyoruz.
“Rekabetin etik bir şekilde yapılması gerekir, bu tür spekülasyonlar yeni iletişim teknolojilerinin benimsenmesini de yavaşlatıyor.
“Bugüne kadar bahsi geçen Huawei merkezli hiçbir güvenlik suçlamasında somut bir kanıt ortaya konulmamıştır. Tüm iş süreçlerimizi açıklık ve şeffaflıkla yürütüyoruz.
“Bugün de birçok zorlukla yüzleşen Huawei’nin geldiği noktada, güveni ile destek sağlayan herkese teşekkür ederim.
“Karşı karşıya olduğumuz tüm zorlukları biliyoruz ama işimizi de çok seviyoruz. Bu uzun ve zor yolculukta hedefimize ulaşmak için özveri ile çalışmaya devam edeceğiz.”
Huawei CFO'su Meng Wanzhou ile ilgili olarak da kısa bir açılama yapan Ken Hu, konu yargı sürecinde olduğu için durumun içeriği ile ilgili değerlendirme yapmayacağını, adli makamlara güvendiklerini söyledi. Bu olayın ticari operasyonlarını etkilenmediğini de ifade eden Ken Hu, iş ve seyahat planlarında herhangi bir değişikliğe gitmediklerini de belirtti. (Fotoğraflı)

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