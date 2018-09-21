Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, "Kurum olarak dünya ülkeleriyle aramızdaki teknolojik farkların kapanması için önemli çalışmalar yürütüyoruz." dedi.
Türkiye ile Çin arasındaki eğitim ve kültür alanlarındaki iş birliğini güçlendirmek amacıyla "el ele geleceğe" temasıyla düzenlenen yaz kampının kapanış töreni BTK'da yapıldı.
Karagözoğlu törende yaptığı konuşmada, kampta, çocuklara Çin dili ve kültürü dışında geleceğe yönelik bilişim teknolojileri konusunda bilgiler verildiğini ve hayata daha iyi hazırlanmaları için katkı sağlandığını vurguladı. Çocukların hayatları boyunca unutamayacakları bir deneyim yaşadığını belirten Karagözoğlu, kamp kapsamında birçok etkinlik düzenlendiğini söyledi.
Söz konusu organizasyonun Türkiye'de iletişim sektörüne önemli katkılar sunan ve aynı zamanda kamu yararına yönelik sosyal sorumluluk projelerinde yer alan Huawei, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, BTK ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Konfüçyus Enstitüsü iş birliğinde, Ankara Çocuk Evleri'nden gelen 30 çocuğun katılımıyla düzenlendiğini aktaran Karagözoğlu, kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin birlikte hareket ederek ortaya koyduğu bu projenin önemine dikkati çekti.
Karagözoğlu, BTK olarak dünya ülkeleriyle teknolojik farkların kapanması için önemli çalışmalar yürüttüklerini vurguladı. BTK Başkanı Karagözoğlu, söz konusu etkinliğin de bu çalışmaların vazgeçilmez bir parçası olduğunu dile getirdi.
- "Projelere devam edeceğiz"
Huawei Türkiye yetkilisi Henry Ming, Huawei'nin dünyaya ve Türkiye'ye sağladığı teknolojik faydaların yanı sıra, sosyal sorumluluk projelerinde de çok önem verdiklerinin altını çizdi. Törene, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı Shi Ruilin, ODTÜ Rektör Danışmanı Hale Işık Güler de katıldı.
Konuşmaların ardından gösteri düzenleyen çocuklara katılım belgesi ve takdirname verildi.
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