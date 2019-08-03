FİNANS

Hububat fiyatları çiftçiyi sevindirdi

FİNANS HABERLERİ  | 03.08.2019 11:45 | Son Güncelleme

Türkiye'nin tahıl ambarı Konya Ovası'nda hububat rekoltesi geçen yıla göre düştü ancak fiyattaki yüzde 31'lik artış çiftçinin yüzünü güldürdü - Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik: - "Bu yıl devletimiz destek verdi ve yüzde 29-31 oranında arpa ve buğdaya müdahil fiyatı belirledi. Bunun da etkisi çok güzel oldu. Kaliteli ürün bunun da üzerinde fiyatlandı ve çiftçimizin geliri arttı" - Çiftçi Ramazan Küçükyangöz: - "Allah bereket versin, mahsul iyi para etti. Verim düşüktü, buna rağmen fiyatlar yüzümüzü güldürdü"

ABDULLAH DOĞAN - Türkiye'nin hububat üretiminin önemli bölümünün karşılandığı, "tahıl ambarı" olarak nitelendirilen Konya'da rekolte azaldı ancak ürünün fiyatı geçen yıla kıyasla yüzde 31 arttı.

Türkiye'nin ekmeklik buğday üretiminin yüzde 13'ünün gerçekleştirildiği Konya Ovası'nda hububat hasadında sona gelindi.

Bu üretim sezonunda nisan-mayıs yağışlarının "yok" denecek kadar az olması ve ekim alanlarının azalması verimi düşürdü fakat ürün fiyatının artması sayesinde çiftçinin yüzü güldü.

Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sezon buğday ekim alanlarının geçen yıla göre yüzde 5 azalarak 7 milyon hektarın altına düştüğünü söyledi.

Makarnalık buğday ekim alanlarındaki azalışın ise yüzde 10 olduğunu dile getiren Çevik, "Buğday ekim alanlarındaki daralma, 2017 ve 2018'de fiyatların nispeten düşük seyretmesi ve özellikle mısır, pamuk, ayçiçeği gibi yeşil mahsul alternatif ürünlerin tercih edilmesiyle sürdü." dedi.

Çevik, hububat hasadının Çukurova, Güneydoğu Anadolu, Ege ve Marmara bölgesinde sona erdiğini, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesinin yüksek yerleri ile Doğu Anadolu'da sürdüğünü ifade etti.

- Ovada ekim alanı yüzde 5 daraldı

Ülke genelinde hububat hasadının yüzde 90'ının tamamlandığını belirten Çevik, şöyle konuştu:

"Marmara'da yüzde 35 rekolte artışı görülürken diğer bölgelerde ise özellikle kıraç arazilerde rekolte kaybı yaşandı. Ülke genelinde 19-19,5 milyon ton buğday, 7-7,5 milyon ton arpa rekoltesi bekleniyor. Türkiye'nin yıllık buğday kullanımı 17-18 milyon ton civarında olduğu için kendine yeter vaziyettedir. Konya'da buğday ekim alanları yüzde 5 seviyesinde daraldı fakat arpa ekim alanları arttı."

- "Buğdayın tonu ortalama bin 500 liradan satılıyor"

Çevik, ovanın yüzde 70'inde kuru tarım yapıldığına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Son 20 yılın en kurak mayıs ayını yaşayan Konya'da özellikle kıraç alanlarda verim kayıpları yaşanmasına rağmen 500-600 bin ton makarnalık buğday, 1,6 milyon ton ekmeklik buğday ve 800-950 bin ton arpa üretimi bekliyoruz. Yıl sonu ve seneye bahara kadar alınacak kayıtlar, neticeyi ortaya çıkaracaktır. Mayıs ayında yağış alsaydık yüzde 25-30 oranında artış görecektik. 2018'de fiyatlarda düşüş olmuştu. Enflasyonun altında müdahil alım fiyatlandırması yaşanmıştı. Bu yıl devletimiz destek verdi ve yüzde 29-31 oranında arpa ve buğdaya müdahil fiyatı belirledi. Bunun da etkisi çok güzel oldu. Kaliteli ürün bunun da üzerinde fiyatlandı ve çiftçimizin geliri arttı. Protein değeri yüksek, kaliteli buğdayın tonu ortalama bin 500 liradan satılıyor. Bu yönden çiftçimiz memnun."

- "Fiyatlar yüzümüzü güldürdü"

Sarayönü ilçesinde üretim yapan çiftçi Ramazan Küçükyangöz de yüksek girdi fiyatlarının olumsuz etkilediği üretim sezonunda ürün fiyatlarının beklentinin üzerinde gerçekleştiğini belirterek, "Allah bereket versin, mahsul iyi para etti. Girdi fiyatlarının yüksek olmasına karşın bu yıl mahsulün fiyatı çok iyi hamdolsun. Verim düşüktü. Buna rağmen fiyatlar yüzümüzü güldürdü." diye konuştu.

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Arpa buğday hububat Hüseyin Çevik KTB rekolte

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