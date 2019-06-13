"Hububat ihracatını 2 katına çıkaracağız"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, "İhracatı 2 katına çıkararak sektörün 2023 yılı hedefine ulaşmasını sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

İstanbul Hububat Birliği'nin mayıs ayı ihracat raporu yayımlandı. Rapora göre, mayıs ayında hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri sektör ihracatı Türkiye genelinde 591 milyon dolar oldu. İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ise aynı dönemde 180 milyon dolar ihracat gerçekleştirerek birinci sırada yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Haluk Okutur, 2018'de sektörün ihracatının bir önceki yıla göre yüzde 5 artışla 6,68 milyar dolar olarak gerçekleştiğini anımsattı.

İstanbul Hububat Birliği'nin aynı dönemdeki ihracatının ise yüzde 7,7 artışla 1,92 milyar dolar olduğunu belirten Okutur, "Rekor kıran ihracatımızı, değerli iş insanlarımızın da özverili çalışmaları neticesinde daha fazla katma değerli hale getirip, ihracatı 2 katına çıkararak sektörün 2023 yılı hedefine ulaşmasını sağlayacağız." ifadelerini kullandı.