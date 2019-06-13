FİNANS

"Hububat ihracatını 2 katına çıkaracağız"

FİNANS HABERLERİ  | 13.06.2019 11:56 | Son Güncelleme

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur: - "İhracatı 2 katına çıkararak sektörün 2023 yılı hedefine ulaşmasını sağlayacağız"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, "İhracatı 2 katına çıkararak sektörün 2023 yılı hedefine ulaşmasını sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

İstanbul Hububat Birliği'nin mayıs ayı ihracat raporu yayımlandı. Rapora göre, mayıs ayında hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri sektör ihracatı Türkiye genelinde 591 milyon dolar oldu. İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ise aynı dönemde 180 milyon dolar ihracat gerçekleştirerek birinci sırada yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Haluk Okutur, 2018'de sektörün ihracatının bir önceki yıla göre yüzde 5 artışla 6,68 milyar dolar olarak gerçekleştiğini anımsattı.

İstanbul Hububat Birliği'nin aynı dönemdeki ihracatının ise yüzde 7,7 artışla 1,92 milyar dolar olduğunu belirten Okutur, "Rekor kıran ihracatımızı, değerli iş insanlarımızın da özverili çalışmaları neticesinde daha fazla katma değerli hale getirip, ihracatı 2 katına çıkararak sektörün 2023 yılı hedefine ulaşmasını sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Okutur, milli katılım organizasyonları ve info stantlarla birçok uluslararası fuara katılım sağlandığını, düzenlenen alım heyeti programlarıyla ilgili de olumlu geri dönüşler aldıklarını belirtti.

Alım heyeti programlarına devam edeceklerini kaydeden Okutur, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Milli katılım fuarlarıyla o ülkelere gidip ürünlerimizi tanıtıyoruz, satmaya çalışıyoruz. Alım heyetlerinde de hem ülkemizi tanıtıyoruz hem de daha başarılı sonuçlar elde ediyoruz. En son gerçekleştirdiğimiz 'Özel Nitelikli Alım Heyeti' organizasyonunda ilk günden 20 milyon dolarlık anlaşmalar yapıldı. Bin 200'ün üzerinde kişiyle görüşüldü. Bunlar çok önemli. Yıl sonunda alım heyetlerimize katılan en iyi firmaları seçerek, 'VIP Alım Heyeti' gerçekleştireceğiz.

Türkiye'nin 2023 ihracat hedeflerini gerçekleştirmek ve daha katma değerli hale getirmek amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm dünyada 150 milyondan fazla firma bilgisinin yer aldığı veri tabanı ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği sayesinde, ihracatçı üyelerimiz, hedeflenen firmalara ilişkin etkin listeler oluşturabilecekler. Tedarikçilerin finansal durumlarını öğrenerek daha verimli anlaşmalar yapıp, satış ve pazarlama verimliliklerini artırabilecekler. Ayrıca bu listeler devamlı güncellendiği için, gelişmelerden anında haberdar olabilecekler."

Bu teknoloji her iki dünyayı birleştiriyor! Bu teknoloji her iki dünyayı birleştiriyor!
Turizmciler ve havayolu şirketleri: Taksit sayısının artırılması doping etkisi yaratacakTurizmciler ve havayolu şirketleri: Taksit sayısının artırılması doping etkisi yaratacak
KRİPTOPARAKRİPTOPARA
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Haluk Okutur İstanbul Hububat Birliği

En Çok Okunan Haberler

Antalya'da hastanede patlama!

Antalya'da hastanede patlama!

Kredi kartı asgari ödemelerinde değişiklik

Kredi kartı asgari ödemelerinde değişiklik

'İmamoğlu bir proje mi?' sorusuna flaş yanıt

'İmamoğlu bir proje mi?' sorusuna flaş yanıt

Günde bir kilo toplanabiliyor, taleplere yetişilemiyor

Günde bir kilo toplanabiliyor, taleplere yetişilemiyor

Taksit süreleri değişti!

Taksit süreleri değişti!

15 bin TL maaşlı iş için başvurular başladı

15 bin TL maaşlı iş için başvurular başladı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

ABD'den flaş Türkiye kararı

ABD'den flaş Türkiye kararı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Liseliler Rusya'dan 5 madalyayla döndü

Liseliler Rusya'dan 5 madalyayla döndü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Küresel FDI 2018'de yüzde 13 düşüşle 1.3 trilyon dolara indi

Küresel FDI 2018'de yüzde 13 düşüşle 1.3 trilyon dolara indi

“Yatırımlarda Kurumsal Yönetimin Desteklenmesi Protokolü” imzalandı

“Yatırımlarda Kurumsal Yönetimin Desteklenmesi Protokolü” imzalandı

Betam: En yoksul ve en zenginin enflasyon farkı 21.5 puan oldu

Betam: En yoksul ve en zenginin enflasyon farkı 21.5 puan oldu

Turizmciler ve havayolu şirketleri: Taksit sayısının artırılması doping etkisi yaratacak

Turizmciler ve havayolu şirketleri: Taksit sayısının artırılması doping etkisi yaratacak

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Ticari işletmelerin süt üretimi Nisan’da yüzde 2.3 düştü

Ticari işletmelerin süt üretimi Nisan’da yüzde 2.3 düştü

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.