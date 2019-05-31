Hububat üreticisi fiyatlardan memnun

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, üreticilerin hububat fiyatlarından memnun olduklarını belirterek, "Kurumumuz hasattan önce alım hazırlıklarını tamamlamış, fiyatların açıklanmasıyla alımlara başlamıştır. Bu yıl ülke genelinde yaklaşık 350 noktada alım faaliyeti yürüteceğiz." açıklamasında bulundu.

TMO Şanlıurfa Şube Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Güldal, arpa hasadının yapıldığı Şanlıurfa'daki ziyaretleri kapsamında ilk olarak bazı üreticileri ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Daha sonra Şanlıurfa Ticaret Borsası tarafından yaptırılan 90 bin ton kapasiteli lisanslı hububat deposu tesislerinde incelemelerde bulunan Güldal, 2019 üretim sezonunun ülke ve çiftçiler açısından bereketli olmasını temenni etti.

Bu yıl buğday üretimini teşvik etmek, hasatla birlikte üretici aleyhine oluşabilecek mağduriyetleri önlemek, sektörün önünü görmesini sağlamak adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçen yıl açıklanan fiyatların yaklaşık yüzde 30 üzerinde buğday ve arpa alım fiyatlarının açıklandığını aktaran Güldal, şunları kaydetti: