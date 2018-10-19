Hububatçılar hedef pazarları Türk yemekleriyle fethedecek

GAZİANTEP (AA) - ZUHAL UZUNDERE KOCALAR - Yılın 9 aylık döneminde 160 ülkeye yaklaşık 1,6 milyar dolarlık hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihraç eden Güneydoğulu iş adamları, ihracatı artırmak için Gana ve Rusya'nın ardından Çin, Cibuti ve Somali'de de "Türk Lezzetleri Festivali" düzenleyecek. Tanıtımı yapılacak ürünlerle pişirilecek geleneksel Türk yemeklerinin ikram edileceği, reklam faaliyetlerinin düzenleneceği festival sayesinde, söz konusu ülkelerde pazar payının artırılması hedefleniyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yılın 9 ayında 4,8 milyar dolar tutarında hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı yapıldığını, bunun 1 milyar 543 milyon dolarlık bölümünün Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden gerçekleştirildiğini söyledi. Altunkaya, bu tablonun sektörün bölgenin ekonomik durumu açısından önemini ortaya koyduğunu dile getirerek, bölgenin komşu coğrafyalara gıda sağlanması açısından da önemli bir misyon üstlendiğini aktardı.

- En fazla un, makarna ve bisküvi satılıyor Yılın ocak-eylül döneminde bölgeden en fazla ihracatı yapılan ürünlerin başında 356 milyon 289 bin dolarla buğday ununun geldiğini ifade eden Altunkaya, "Bunu 288 milyon 532 bin dolarla makarna takip etmektedir. Üçüncü sırada ise 189 milyon 734 bin dolarla bisküvi-pasta yer almakta olup, dördüncü sırada 180 milyon 27 bin dolarla bitkisel yağlar bulunmaktadır." diye konuştu. Altunkaya, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden 160 ülkeye hububat, bakliyat ihracatı gerçekleştirildiğine dikkati çekerek, en fazla ihracatın 780 milyon 241 bin dolarla Irak ve 196 milyon 249 bin dolarla Suriye'ye gerçekleştirildiğin anlattı. Ülke grupları bazında ise 1 milyar 98 milyon 830 bin dolarla ihracatın yüzde 71’inin Ortadoğu ülkelerine gerçekleştirildiğini aktaran Altunkaya, Afrika ülkelerinin ise 300 milyon 740 bin dolarla ikinci sırada yer aldığını bildirdi. - Çin, Cibuti ve Somali'de festival düzenlenecek Altunkaya, ülke ve bölge ihracatını artırmak için yoğun şekilde çalıştıklarına işaret ederek, "Ülkemiz ve bölgemizden gerçekleştirilen ihracatın artırılması, global pazarlarda aktif roller üstlenmemiz ve mevcut pazarların korunarak yeni pazarların bulunması için çalışmalarımız sürüyor. Sektörümüzle ilgili ihracat pazarlarımızın genişlemesi, farklı pazarlarda rekabet gücümüzü daha da artırmamız, ihracat hedeflerimize ulaşmamız noktasında hayati önem taşıyor." diye konuştu.